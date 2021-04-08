Yola çıkacaklar dikkat: Mecidiyeköy - Mahmutbey seferleri durdu! İşte alternatif ulaşım araçları

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul'un Twitter hesabından "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Çalışma tamamlandığında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden duyurulacaktır." bilgisi paylaşıldı.

ALTERNATİF GÜZERGAH VE ULAŞIM ARAÇLARI

Alınan bilgiye göre, bu süre içerisinde seferler Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacak.

Yolcular, belirtilen alternatiflerle Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlayabilecek.

MECİDİYEKÖY'DEN MAHMUTBEY'E NASIL GİDİLİR?

• Mecidiyeköy metro istasyonu 1 numaralı çıkıştan (Cevahir çıkışı) hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile M7 Nurtepe istasyonuna ulaşabilir ve bu istasyondan M7 hattına aktarma yapabilirsiniz,

MAHMUTBEY'DEN MECİDİYEKÖY'E NASIL GİDİLİR?

• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e ulaşabilirsiniz,

MAHMUTBEY'DEN KAĞITHANE VE ÇAĞLAYAN'A NASIL GİDİLİR?

• M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Kağıthane ve Çağlayan istasyonlarına ulaşabilirsiniz,

KAĞITHANE VE ÇAĞLAYAN'DAN MAHMUTBEY'E NASIL GİDİLİR?

• M7 Kağıthane ve Çağlayan metro istasyonlarından 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimiz ile gidebileceğiniz M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden M7 Mahmutbey-Nurtepe seferlerimiz ile Mahmutbey yönüne seyahat edebilirsiniz,

METROBÜSE NASIL GİDİLİR?

• M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz,

• M7 Kağıthane istasyonundan 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimizi kullanıp M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz,

• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e geçerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Mecidiyeköy durağına ulaşabilirsiniz.

MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul'un yaptığı bilgilendirmede seferlerin açılma zamanına ilişkin net bilgi paylaşılmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerin açılacağı biliniyor.

#MetroDuyuru #M7

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Çalışma tamamlandığında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden duyurulacaktır.



Detaylar?https://t.co/PNtDLMvF5p pic.twitter.com/nqe1IRKgxL — Metro İstanbul (@metroistanbul) April 7, 2021

BEYAZ MASA'DAN VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME MESAJI

İBB Beyaz Masa tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda, "7 Nisan 2021 tarihinde M7 hattımızın Mecidiyeköy makas bölgesinde yapılan incelemeler sonucu Mecidiyeköy İstasyonumuz tedbiren işletmeye kapatılmıştır. Yürütülen altyapı çalışması süresince işletmemiz Mahmutbey-Nurtepe arasında kesintisiz, Nurtepe Çağlayan arasında mekik seferlerle sürdürülecektir. Mecidiyeköy-Nurtepe arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz mekik seferleri düzenlenmektedir." ifadelerine yer verildi.