Yola çıkanlar dikkat! Trafik felç oldu Bayramın gelmesi ile birlikte sevdiklerini görmek isteyenler, akraba ziyaretleri yapanlar, gezmeye çıkanlar trafiği felç etti.

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İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 15.00 sıralarında yoğunluk yüzde 53'e ulaştı. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu. Yol durumunu canlı izlemek için tıklayınız!



