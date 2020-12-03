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  3. Yola düşen kamyon lastik can aldı! 2 yaşındaki minik Meryem feci şekilde öldü

Yola düşen kamyon lastik can aldı! 2 yaşındaki minik Meryem feci şekilde öldü

Aksaray’da daha önceden yola düşmüş olan kamyon lastiğine çarpan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolcularla birlikte tarlaya uçtu. Araçta bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, 2 yaşındaki minik kız çocuğu hayatını kaybetti.

Yola düşen kamyon lastik can aldı! 2 yaşındaki minik Meryem feci şekilde öldü

Korkunç kaza  Aksaray - Ankara Karayolu 42. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan yola çıkan 5 kişilik aile trafikte seyrederken yolda daha önceden düşmüş kamyon lastiğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Mustafa T. (46) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarlaya düşen aracı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 

1'İ AĞIR 4 YARALI 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüyü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Seher T. (33), Zahra T. (70), Mehmet T. (27) ve Meryem Taş’ı (2) alarak ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

MİNİCİK BEDENİ DAHA FAZLA DAYANAMADI

2 yaşındaki Meryem Taş hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 70 yaşındaki Zehra T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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