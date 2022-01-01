Yolaç Özcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Yolaç Özcan Biyografisi​​​​​​​

İrem Helvacıoğlu, yeni yıla saniyeler kala Yolaç Özcan ile fotoğraf karesi paylaşarak sevgili olduklarını duyurdu. Bunun üzerine Yolaç Özcan ismi oldukça fazla aratılmaya başlandı. Peki, Yolaç Özcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? İşte, Yolaç Özcan Biyografisi...

YOLAÇ ÖZCAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İNSTAGRAM HESABI NE? YOLAÇ ÖZCAN BİYOGRAFİSİ

Yaşı hakkında net bir bilgi bulunmayan Yolaç Özcan, 40'lı yaşlarında olduğu biliniyor. Gurmelik yapan Yolaç Özcan, bazı lüks mekanlarda kahve ve şarap partileri düzenlemekle adından söz ettiriyor.

Yolaç Özcan'ın, @plaza.gurmesi kullanıcı adıyla instagram hesabı vardır.

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İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Eser Alp ile olan ilişkisine son vermişti. Yetenekli ve güzel oyuncu, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" yanıtını vererek ayrılığa dair herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Sevgilisi Yolaç Özcan ile olan fotoğraf karesini paylaşan Helvacıoğlu, "Bazen bir an’ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın. Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an’ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.