Yolcu otobüsü 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı: 34 ölü, 10 yaralı
Bolivya'nın Chuquisaca eyaletinde yolcu otobüsünün 150 metreden fazla yükseklikteki uçurumdan yuvarlanması sonucu 34 kişi öldü, 10 kişi ise yaralandı.
Alınan bilgilere göre , ülkenin güneyindeki Chuquisaca eyaletinde Potolo ile Sucre şehirleri arasındaki yolda bir yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı.
"GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ ANLAR"
Chuquisaca Trafik Operasyon Birimi Müdürü Jose Luis Assaf olaya ilişkin yaptığı açıklamada," "Buradaki durum gerçekten çok acı verici. Ölenlerin yakınları kimlik tespiti için olay yerine geldiler, yaşadıkları gerçekten çok üzücü anlar." dedi.
UÇURUM 150 METREDEN FAZLA
Otobüsün 150 metreden fazla yüksekten düştüğünü aktaran Assaf, çevredeki hastanelere kaldırılan 10 yaralının içinde durumu ağır olanların bulunduğunu belirtti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle başlayan arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.