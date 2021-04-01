Yolcu otobüsü devrildi! 39 kişi yaralandı
Sivas Suşehri'nde yolcu otobüsü kaza yaptı. Otobüsü devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana geldi.
K.K. yönetimindeki, Ağrı'dan İstanbul'a giden 04 P 6566 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelerde 21 kişinin yaralandığı açıklanırken, son yapılan açıklamaya göre yaralı sayısı 39.
Kazada yaralanan 39 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.