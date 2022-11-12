Yolcu otobüsü su kanalına düştü! Can pazarı yaşandı: Ölüler ve yaralılar var

Mısır devletine ait Ahbar el-Yevm gazetesinin sitesinde yer alan habere göre kaza başkent Kahire'nin kuzeyindeki Dakahliye ilinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, Nil Nehri'ne bağlı el-Buhiye su kanalına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kurtarma ekipleri olay yerine geldi.

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Kazada 16 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Yaralananların sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada da 109'uncu sırada yer alıyor.