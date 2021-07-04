Yolda gördüğü bir kasa biber canına mal oldu! Metrelerce sürüklendikten sonra feci şekilde can verdi... Kırıkkale'de yolda gördüğü biber kasasını almak için aracını durdurup yaya olarak trafiğin önüne atlayan 57 yaşındaki şahıs, seyir halinde olan başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

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Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunda meydana gelen olayda, özel bir kargo firmasına ait aracın sürücüsü Abdullah Saraç yolda ilerlerken bir kasa biber gördü. Aracını emniyet şeridine park eden Saraç, biber kasasına doğru yöneldiği sırada karşıdan gelen E.Ü. (40) idaresindeki otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Abdullah Saraç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 57 yaşındaki adamın cesedi, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Bölge Gündem Kırıkkale