Yolun karşısına geçmek için atıldı! 5 yaşındaki çocuk metrelerce havaya uçtu

Sultanbeyli'de 5 yaşındaki Yiğit U., yolun karşısına geçeceği sırada yoldan süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar bir başka araçla çocuğu hastaneye götürürken kazaya sebep olan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sultanbeyli’de Mehmet Akif Mh. Yavuzselim Caddesi Ezber Sokak üzerinde meydana gelen olayda Ezber Sokakta seyir halinde olan otomobil sürücüsü önüne bir anda çıkan 5 yaşındaki Yiğit U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yiğit U. yola savruldu. Yaralı çocuğa ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından uygulanırken, yoldan geçen başka bir araç ile hastaneye gönderildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ancak kazaya sebebiyet veren sürücü ise olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar ile kısa sürede yakalandı. Ekiplerin gözaltına aldığı sürücünün emniyetteki işlemleri ise sürdüğü belirtildi. Öte yandan Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit U.'nun tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.

İşte o anlar;