Yomra Spor, Belediye Kütahyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Yomra Spor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Yomra Spor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yomra Spor ve Belediye Kütahyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Yomra Spor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Yomra Spor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yomra İlçe Stadı stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.
Yomra Spor Belediye Kütahyaspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yomra İlçe Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Yomra Spor Belediye Kütahyaspor Maçının Hakemleri
Alper Oran(hakem), Mustafa Güçer(1. Yardımcı Hakem), Yahya Kemal Yurtbilir(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Güner(dördüncü Hakem)
Yomra Spor İlk 11
34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 6. Orhan Gülle, 4. Abdulkadir Öksüz, 3. Mehmetcan Köse, 5. Erhan Şengül, 8. Uğur Kurt, 18. Şenol Özyurt, 99. Ogün Özçiçek, 10. Fatih Kıran, 77. Mert Miraç Altıntaş
Yedekler
23. Gökhan Dülger, 9. Doğukan Öksüz, 17. Ömer Aydın, 22. Hüseyin Küçük, 39. Hüseyin Sürmeneli, 43. Oğuzhan Ayaydın, 25. Hayri Mert Yomralıoğlu
Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu
Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 4. Murat Demirezen, 5. Emrah Dağ, 7. Enes Nalbantoğlu, 9. Güven Güneri, 11. Onur Garip, 15. Ahmet Üner, 17. Erdem Onur Beytaş, 18. Emir Miray Köksal, 61. Ali Han Aydın, 77. İsmail Kayalı
Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 6. Serhat Velioğlu, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 12. Ömer Yanık, 22. Fatih Aydın, 99. Muhammet Enes Gök, 98. Zihni Temelci
Teknik Sorumlu
Polat Çetin
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|11
|7
|2
|2
|22
|7
|23
|15
|2
|Nazilli Belediyespor
|11
|6
|1
|4
|23
|9
|19
|14
|3
|Darıca Gençlerbirliği
|12
|5
|4
|3
|12
|13
|19
|-1
|4
|Belediye Kütahyaspor
|11
|5
|3
|3
|16
|12
|18
|4
|5
|İskenderun FK
|12
|5
|2
|5
|12
|17
|17
|-5
|6
|Mardin Fosfat Spor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|7
|Tekirdağspor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|8
|Yomraspor
|11
|4
|4
|3
|14
|11
|16
|3
|9
|Ağrı 1970 Spor
|11
|5
|1
|5
|8
|10
|16
|-2
|10
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|11
|Ceyhanspor
|11
|4
|3
|4
|17
|25
|15
|-8
|12
|Büyükçekmece Tepecikspor
|11
|3
|5
|3
|13
|13
|14
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|11
|4
|2
|5
|10
|13
|14
|-3
|14
|Halide Edip Adıvar
|11
|2
|6
|3
|11
|13
|12
|-2
|15
|Tokatspor
|11
|3
|3
|5
|9
|22
|12
|-13
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|12
|2
|4
|6
|8
|16
|10
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
Fikstür
|02.12.0020
|Yomraspor
|1-2
|Belediye Kütahyaspor
|02.12.0020
|Fethiyespor
|5-0
|Erzin Spor
|02.12.0020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|2-2
|Halide Edip Adıvar
|02.12.0020
|Ceyhanspor
|1-3
|Mardin BŞ. Başakspor
|02.12.0020
|Darıca Gençlerbirliği
|2-1
|Nazilli Belediyespor
|02.12.0020
|Karaman Belediyespor
|0-3
|Tokatspor
|02.12.0020
|Yozgatspor 1959 FK
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|02.12.0020
|Tekirdağspor
|2-1
|Ağrı 1970 Spor