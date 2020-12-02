Yomra Spor, Belediye Kütahyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Yomra Spor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yomra Spor ve Belediye Kütahyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Yomra Spor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Yomra Spor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yomra İlçe Stadı stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi. Yomra Spor Belediye Kütahyaspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yomra İlçe Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Yomra Spor Belediye Kütahyaspor Maçının Hakemleri

Alper Oran(hakem), Mustafa Güçer(1. Yardımcı Hakem), Yahya Kemal Yurtbilir(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Güner(dördüncü Hakem)

Yomra Spor

Yomra Spor İlk 11

34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 6. Orhan Gülle, 4. Abdulkadir Öksüz, 3. Mehmetcan Köse, 5. Erhan Şengül, 8. Uğur Kurt, 18. Şenol Özyurt, 99. Ogün Özçiçek, 10. Fatih Kıran, 77. Mert Miraç Altıntaş



Yedekler

23. Gökhan Dülger, 9. Doğukan Öksüz, 17. Ömer Aydın, 22. Hüseyin Küçük, 39. Hüseyin Sürmeneli, 43. Oğuzhan Ayaydın, 25. Hayri Mert Yomralıoğlu



Teknik Sorumlu

Hamdi Zıvalıoğlu

Belediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11

14. Osman Mert Göktepe, 4. Murat Demirezen, 5. Emrah Dağ, 7. Enes Nalbantoğlu, 9. Güven Güneri, 11. Onur Garip, 15. Ahmet Üner, 17. Erdem Onur Beytaş, 18. Emir Miray Köksal, 61. Ali Han Aydın, 77. İsmail Kayalı



Yedekler

13. Doğukan Özçimen, 6. Serhat Velioğlu, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 12. Ömer Yanık, 22. Fatih Aydın, 99. Muhammet Enes Gök, 98. Zihni Temelci



Teknik Sorumlu

Polat Çetin

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 11 7 2 2 22 7 23 15 2 Nazilli Belediyespor 11 6 1 4 23 9 19 14 3 Darıca Gençlerbirliği 12 5 4 3 12 13 19 -1 4 Belediye Kütahyaspor 11 5 3 3 16 12 18 4 5 İskenderun FK 12 5 2 5 12 17 17 -5 6 Mardin Fosfat Spor 12 4 4 4 16 13 16 3 7 Tekirdağspor 12 4 4 4 16 13 16 3 8 Yomraspor 11 4 4 3 14 11 16 3 9 Ağrı 1970 Spor 11 5 1 5 8 10 16 -2 10 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 11 Ceyhanspor 11 4 3 4 17 25 15 -8 12 Büyükçekmece Tepecikspor 11 3 5 3 13 13 14 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 11 4 2 5 10 13 14 -3 14 Halide Edip Adıvar 11 2 6 3 11 13 12 -2 15 Tokatspor 11 3 3 5 9 22 12 -13 16 Yozgatspor 1959 FK 12 2 4 6 8 16 10 -8 17 Karaman Belediyespor 11 2 3 6 13 17 9 -4

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