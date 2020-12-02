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Yomra Spor, Belediye Kütahyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Yomra Spor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yomra Spor, Belediye Kütahyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Yomra Spor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yomra Spor ve Belediye Kütahyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  12. hafta maçında Yomra Spor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Yomra Spor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yomra İlçe Stadı stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

Yomra Spor  Belediye Kütahyaspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yomra İlçe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Yomra Spor Belediye Kütahyaspor Maçının Hakemleri
Alper Oran(hakem), Mustafa Güçer(1. Yardımcı Hakem), Yahya Kemal Yurtbilir(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Güner(dördüncü Hakem)

YOMRA SPORYomra Spor

Yomra Spor İlk 11
34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 6. Orhan Gülle, 4. Abdulkadir Öksüz, 3. Mehmetcan Köse, 5. Erhan Şengül, 8. Uğur Kurt, 18. Şenol Özyurt, 99. Ogün Özçiçek, 10. Fatih Kıran, 77. Mert Miraç Altıntaş

Yedekler
23. Gökhan Dülger, 9. Doğukan Öksüz, 17. Ömer Aydın, 22. Hüseyin Küçük, 39. Hüseyin Sürmeneli, 43. Oğuzhan Ayaydın, 25. Hayri Mert Yomralıoğlu

Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu

BELEDİYE KÜTAHYASPORBelediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 4. Murat Demirezen, 5. Emrah Dağ, 7. Enes Nalbantoğlu, 9. Güven Güneri, 11. Onur Garip, 15. Ahmet Üner, 17. Erdem Onur Beytaş, 18. Emir Miray Köksal, 61. Ali Han Aydın, 77. İsmail Kayalı

Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 6. Serhat Velioğlu, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 12. Ömer Yanık, 22. Fatih Aydın, 99. Muhammet Enes Gök, 98. Zihni Temelci

Teknik Sorumlu
Polat Çetin

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor117222272315
2Nazilli Belediyespor116142391914
3Darıca Gençlerbirliği12543121319-1
4Belediye Kütahyaspor115331612184
5İskenderun FK12525121717-5
6Mardin Fosfat Spor124441613163
7Tekirdağspor124441613163
8Yomraspor114431411163
9Ağrı 1970 Spor1151581016-2
10Kahta 02 Spor114341511154
11Ceyhanspor11434172515-8
12Büyükçekmece Tepecikspor113531313140
13Çengelköyspor A.Ş.11425101314-3
14Halide Edip Adıvar11263111312-2
15Tokatspor1133592212-13
16Yozgatspor 1959 FK1224681610-8
17Karaman Belediyespor1123613179-4

Fikstür

02.12.0020Yomraspor1-2Belediye Kütahyaspor
02.12.0020Fethiyespor5-0Erzin Spor
02.12.0020Büyükçekmece Tepecikspor2-2Halide Edip Adıvar
02.12.0020Ceyhanspor1-3Mardin BŞ. Başakspor
02.12.0020Darıca Gençlerbirliği2-1Nazilli Belediyespor
02.12.0020Karaman Belediyespor0-3Tokatspor
02.12.0020Yozgatspor 1959 FK2-0Çengelköyspor A.Ş.
02.12.0020Tekirdağspor2-1Ağrı 1970 Spor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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