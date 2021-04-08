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Yomra Spor, Halide Edip Adıvarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Yomra Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yomra Spor, Halide Edip Adıvarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Yomra Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yomra Spor ve Halide Edip Adıvarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  30. hafta maçında Yomra Spor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Yomra Spor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?

Yomra Spor, Halide Edip Adıvarspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yomra Spor  Halide Edip Adıvarspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Yomra Spor Halide Edip Adıvarspor Maçının Hakemleri
Engin Atmaca(hakem), Barış Çiçeksoyu(1. Yardımcı Hakem), Volkan Boz(2. Yardımcı Hakem), Uğur Baydemir(dördüncü Hakem)

YOMRA SPORYomra Spor

Yomra Spor İlk 11
34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 44. Oğuzhan Açıl, 6. Orhan Gülle, 3. Mehmetcan Köse, 99. Ogün Özçiçek, 5. Erhan Şengül, 18. Şenol Özyurt, 9. Doğukan Öksüz, 97. Emre Adiloğlu, 77. Mert Miraç Altıntaş

Yedekler
98. Abdullah Nanim, 11. Halil Emre Yiğit, 20. Muhammed Enes Doğan, 21. Ahmet Hakan Sevinç, 24. Anıl Kılıç, 25. Hayri Mert Yomralıoğlu, 75. Cihat Çakmak

Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
48. Evren Özyiğit, 14. Çağatay Çeken, 95. Alp Huy, 45. Gökhan Dincer, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş, 6. Necati Yakuplar, 22. Said Can Açıkalın, 88. Sezer Yıldırım, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 26. Tugay Keleş

Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 29. Samet Bahça, 93. Recep Pekgöz, 20. Oğuz Aksoy, 61. Mürsel Civelek, 17. İbrahim Serdar Aydın, 77. Erman Taşkın

Teknik Sorumlu
Hakan Çobanoğlu

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor28177452295823
2Nazilli Belediyespor28156753265127
3Fethiyespor28156750245126
4İskenderun FK2914411353746-2
5Mardin Fosfat Spor29111173529446
6Yomraspor28111073831437
7Büyükçekmece Tepecikspor281011745304115
8Darıca Gençlerbirliği2891362521404
9Halide Edip Adıvar289127293339-4
10Ceyhanspor2810810415338-12
11Ağrı 1970 Spor289712213634-15
12Kahta 02 Spor2861210323330-1
13Tekirdağspor2961211384030-2
14Karaman Belediyespor2861210333730-4
15Çengelköyspor A.Ş.287912323730-5
16Tokatspor286715215225-31
17Yozgatspor 1959 FK292720205213-32

Fikstür

08.04.0021Kahta 02 Spor2-4Mardin BŞ. Başakspor
08.04.0021Yozgatspor 1959 FK1-4Nazilli Belediyespor
08.04.0021Yomraspor1-2Halide Edip Adıvar
08.04.0021Tekirdağspor3-0Çengelköyspor A.Ş.
08.04.0021Karaman Belediyespor0-0Ağrı 1970 Spor
08.04.0021Fethiyespor0-0Belediye Kütahyaspor
08.04.0021Ceyhanspor1-4Erzin Spor
08.04.0021Büyükçekmece Tepecikspor4-1Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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