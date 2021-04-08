Yomra Spor, Halide Edip Adıvarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Yomra Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yomra Spor ve Halide Edip Adıvarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Yomra Spor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Yomra Spor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne? Yomra Spor, Halide Edip Adıvarspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yomra Spor Halide Edip Adıvarspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Yomra Spor Halide Edip Adıvarspor Maçının Hakemleri

Engin Atmaca(hakem), Barış Çiçeksoyu(1. Yardımcı Hakem), Volkan Boz(2. Yardımcı Hakem), Uğur Baydemir(dördüncü Hakem)

Yomra Spor

Yomra Spor İlk 11

34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 44. Oğuzhan Açıl, 6. Orhan Gülle, 3. Mehmetcan Köse, 99. Ogün Özçiçek, 5. Erhan Şengül, 18. Şenol Özyurt, 9. Doğukan Öksüz, 97. Emre Adiloğlu, 77. Mert Miraç Altıntaş



Yedekler

98. Abdullah Nanim, 11. Halil Emre Yiğit, 20. Muhammed Enes Doğan, 21. Ahmet Hakan Sevinç, 24. Anıl Kılıç, 25. Hayri Mert Yomralıoğlu, 75. Cihat Çakmak



Teknik Sorumlu

Hamdi Zıvalıoğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

48. Evren Özyiğit, 14. Çağatay Çeken, 95. Alp Huy, 45. Gökhan Dincer, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş, 6. Necati Yakuplar, 22. Said Can Açıkalın, 88. Sezer Yıldırım, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 26. Tugay Keleş



Yedekler

41. Cengizhan Şarli, 29. Samet Bahça, 93. Recep Pekgöz, 20. Oğuz Aksoy, 61. Mürsel Civelek, 17. İbrahim Serdar Aydın, 77. Erman Taşkın



Teknik Sorumlu

Hakan Çobanoğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 28 17 7 4 52 29 58 23 2 Nazilli Belediyespor 28 15 6 7 53 26 51 27 3 Fethiyespor 28 15 6 7 50 24 51 26 4 İskenderun FK 29 14 4 11 35 37 46 -2 5 Mardin Fosfat Spor 29 11 11 7 35 29 44 6 6 Yomraspor 28 11 10 7 38 31 43 7 7 Büyükçekmece Tepecikspor 28 10 11 7 45 30 41 15 8 Darıca Gençlerbirliği 28 9 13 6 25 21 40 4 9 Halide Edip Adıvar 28 9 12 7 29 33 39 -4 10 Ceyhanspor 28 10 8 10 41 53 38 -12 11 Ağrı 1970 Spor 28 9 7 12 21 36 34 -15 12 Kahta 02 Spor 28 6 12 10 32 33 30 -1 13 Tekirdağspor 29 6 12 11 38 40 30 -2 14 Karaman Belediyespor 28 6 12 10 33 37 30 -4 15 Çengelköyspor A.Ş. 28 7 9 12 32 37 30 -5 16 Tokatspor 28 6 7 15 21 52 25 -31 17 Yozgatspor 1959 FK 29 2 7 20 20 52 13 -32

Fikstür

08.04.0021 Kahta 02 Spor 2-4 Mardin BŞ. Başakspor 08.04.0021 Yozgatspor 1959 FK 1-4 Nazilli Belediyespor 08.04.0021 Yomraspor 1-2 Halide Edip Adıvar 08.04.0021 Tekirdağspor 3-0 Çengelköyspor A.Ş. 08.04.0021 Karaman Belediyespor 0-0 Ağrı 1970 Spor 08.04.0021 Fethiyespor 0-0 Belediye Kütahyaspor 08.04.0021 Ceyhanspor 1-4 Erzin Spor 08.04.0021 Büyükçekmece Tepecikspor 4-1 Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu