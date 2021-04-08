Yomra Spor, Halide Edip Adıvarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Yomra Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Yomra Spor, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yomra Spor ve Halide Edip Adıvarspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Yomra Spor sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Yomra Spor - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne?
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STADYUM BİLGİSİ
Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Yomra Spor Halide Edip Adıvarspor Maçının Hakemleri
Engin Atmaca(hakem), Barış Çiçeksoyu(1. Yardımcı Hakem), Volkan Boz(2. Yardımcı Hakem), Uğur Baydemir(dördüncü Hakem)
Yomra Spor İlk 11
34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 44. Oğuzhan Açıl, 6. Orhan Gülle, 3. Mehmetcan Köse, 99. Ogün Özçiçek, 5. Erhan Şengül, 18. Şenol Özyurt, 9. Doğukan Öksüz, 97. Emre Adiloğlu, 77. Mert Miraç Altıntaş
Yedekler
98. Abdullah Nanim, 11. Halil Emre Yiğit, 20. Muhammed Enes Doğan, 21. Ahmet Hakan Sevinç, 24. Anıl Kılıç, 25. Hayri Mert Yomralıoğlu, 75. Cihat Çakmak
Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Halide Edip Adıvarspor İlk 11
48. Evren Özyiğit, 14. Çağatay Çeken, 95. Alp Huy, 45. Gökhan Dincer, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş, 6. Necati Yakuplar, 22. Said Can Açıkalın, 88. Sezer Yıldırım, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 26. Tugay Keleş
Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 29. Samet Bahça, 93. Recep Pekgöz, 20. Oğuz Aksoy, 61. Mürsel Civelek, 17. İbrahim Serdar Aydın, 77. Erman Taşkın
Teknik Sorumlu
Hakan Çobanoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|28
|17
|7
|4
|52
|29
|58
|23
|2
|Nazilli Belediyespor
|28
|15
|6
|7
|53
|26
|51
|27
|3
|Fethiyespor
|28
|15
|6
|7
|50
|24
|51
|26
|4
|İskenderun FK
|29
|14
|4
|11
|35
|37
|46
|-2
|5
|Mardin Fosfat Spor
|29
|11
|11
|7
|35
|29
|44
|6
|6
|Yomraspor
|28
|11
|10
|7
|38
|31
|43
|7
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28
|10
|11
|7
|45
|30
|41
|15
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|28
|9
|13
|6
|25
|21
|40
|4
|9
|Halide Edip Adıvar
|28
|9
|12
|7
|29
|33
|39
|-4
|10
|Ceyhanspor
|28
|10
|8
|10
|41
|53
|38
|-12
|11
|Ağrı 1970 Spor
|28
|9
|7
|12
|21
|36
|34
|-15
|12
|Kahta 02 Spor
|28
|6
|12
|10
|32
|33
|30
|-1
|13
|Tekirdağspor
|29
|6
|12
|11
|38
|40
|30
|-2
|14
|Karaman Belediyespor
|28
|6
|12
|10
|33
|37
|30
|-4
|15
|Çengelköyspor A.Ş.
|28
|7
|9
|12
|32
|37
|30
|-5
|16
|Tokatspor
|28
|6
|7
|15
|21
|52
|25
|-31
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|29
|2
|7
|20
|20
|52
|13
|-32
Fikstür
|08.04.0021
|Kahta 02 Spor
|2-4
|Mardin BŞ. Başakspor
|08.04.0021
|Yozgatspor 1959 FK
|1-4
|Nazilli Belediyespor
|08.04.0021
|Yomraspor
|1-2
|Halide Edip Adıvar
|08.04.0021
|Tekirdağspor
|3-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|08.04.0021
|Karaman Belediyespor
|0-0
|Ağrı 1970 Spor
|08.04.0021
|Fethiyespor
|0-0
|Belediye Kütahyaspor
|08.04.0021
|Ceyhanspor
|1-4
|Erzin Spor
|08.04.0021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|4-1
|Tokatspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu