Yomraspor 1 - 1 Hekimoğlu Trabzon / Maç Özeti
TFF 3. Lig 1. Grup 25. hafta maçında Yomraspor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 25. hafta maçında Yomraspor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yomraspor ve Hekimoğlu Trabzon taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. hafta maçında Yomraspor sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 06.03.2019 14:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Yomraspor - Hekimoğlu Trabzon maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.03.2019 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yomraspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
{homeIn}
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
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Yedekler
{awaySubstitute}
Teknik Sorumlu
{awayCoach}
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Hekimoğlu Trabzon
|23
|14
|8
|1
|32
|13
|50
|19
|2
|Nevşehir Belediyespor
|24
|14
|6
|4
|42
|20
|48
|22
|3
|Nazilli Belediyespor
|23
|11
|11
|1
|36
|20
|44
|16
|4
|Ergene Velimeşe
|24
|10
|10
|4
|35
|22
|40
|13
|5
|Tire 1922
|23
|9
|11
|3
|29
|21
|38
|8
|6
|Karaköprü Belediyespor
|24
|10
|5
|9
|38
|35
|35
|3
|7
|Şile Yıldızspor
|23
|10
|4
|9
|37
|31
|34
|6
|8
|Yomraspor
|24
|8
|9
|7
|30
|28
|33
|2
|9
|Artvin Hopaspor
|23
|6
|10
|7
|20
|19
|28
|1
|10
|Batman Petrolspor
|23
|7
|7
|9
|26
|30
|28
|-4
|11
|Kozan Belediyespor
|23
|6
|9
|8
|19
|22
|27
|-3
|12
|Erbaaspor
|23
|5
|10
|8
|24
|25
|25
|-1
|13
|Erzin Belediyespor
|24
|4
|12
|8
|26
|31
|24
|-5
|14
|Gebzespor
|24
|4
|11
|9
|23
|31
|23
|-8
|15
|Büyükçekmece Tepecikspor
|24
|6
|5
|13
|22
|37
|23
|-15
|16
|Silivrispor
|24
|5
|7
|12
|17
|25
|22
|-8
|17
|Körfez Spor Kulübü
|24
|1
|5
|18
|13
|59
|8
|-46
Fikstür
|06.03.2019
|Nazilli Belediyespor
|1-0
|Gebzespor
|06.03.2019
|Körfez Spor Kulübü
|2-2
|Ergene Velimeşe
|06.03.2019
|Tire 1922
|1-1
|Nevşehirspor GK
|06.03.2019
|Artvin Hopaspor
|1-1
|Silivrispor
|06.03.2019
|Büyükçekmece Tepecikspor
|2-0
|Şile Yıldızspor
|06.03.2019
|Kozan Belediyespor
|1-3
|Karaköprü Belediyespor
|06.03.2019
|Körfez Spor Kluübü
|Ergene Velimeşe
|06.03.2019
|Yomraspor
|1-1
|Düzyurtspor
|06.03.2019
|Erzin Belediyespor
|3-1
|Yomraspor
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