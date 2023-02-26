Yonathan Shabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonathan Shabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yonathan Shabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yonathan Shabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yonathan Shabi 24 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,9 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da יהונתן שאבי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yonathan Shabi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M.R.I. LTD yapmaktadır. Yonathan Shabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yonathan Shabi'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yonathan Shabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yonathan Shabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yonathan Shabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yonathan Shabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bnei Yehuda

13 Ağustos 2017 yılında H. Kfar Shalem

30 Haziran 2018 yılında Bnei Yehuda

20 Ağustos 2020 yılında H Rishon leZion

1 Temmuz 2021 yılında H. Jerusalem

Yonathan Shabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yonathan Shabi şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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