Yönetimin hamlesine Fatih Terim'den yanıt! Johan Elmander ve Riera geri dönüyor!

Galatasaray'da yönetim tarafından yurtdışından yardımcı antrenör getirme hamlesi yapılmıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in bu durumu olumlu karşılamaması üzerine transfer gerçekleşmezken deneyimli çalıştırıcıdan karşı hamle geldi. Kendi ekibini kurmak ve öze dönüş yakalamak isteyen Terim, eksi yıldız futbolcuları teknik kadroya dahil etmek için çalışmalarına başladı. Listedeki isimler şaşırttı.

GUARDİOLA'NIN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Galatasaray'da Terim'in yardımcıları yönetim tarafından yetersiz bulunurken, başkan Burak Elmas'ın talimatıyla yönetici Işıtan Gün yurtdışına giderek görüşmeler yapmıştı. Pep Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüklerini ve Fatih Terim'in ekibine dahil etmek istediklerini ifade eden Gün, çıkan tartışmalar sonrasında bunun yönetimin bilgisi dahilinde olduğunu belirtmişti.

KARŞI HAMLE GELİYOR

Ardından Fatih Terim ile Burak Elmas arasında soğuk rüzgarlar esmiş ve yönetimin hoca ile yolları ayırmak istediği haberlerinin çıkması üzerine iki taraf da açıklamalarda bulunarak yola birlikte devam edeceklerini duyurdu. Her ne kadar açıklamalarda birliktelik çağrısı verilse de problemlerin devam ettiği görülürken, Fatih Terim'in de yönetimin teknik ekibe yönelik düşüncesine karşı yeni bir hamle geliyor.

ELMANDER VE RİERA KATILACAK

Yardımcılarına yeni takviye yapmak isteyen Terim, bunu kendi çalıştığı isimlerle birlikte halletmek istiyor. Bu kapsamda şu anda Galatasaray'da scou olan Elmander ile görüşen ve ikna eden deneyimli hoca, geçtiğimiz sezon teknik ekipte yer alan ancak ailevi sorunları nedeniyle ülkesine giden Riera'yı da geri çağırdı.

ARDA TURAN DA GÖREV ALACAK

Öte yandan Fatih Terim'in Arda Turan'a da önemli bir rol vermeyi düşündüğü ifade edildi. 34 yaşında olan ve yavaş yavaş kariyerinin sonuna gelen Arda Turan'ı da ekibine dahil etmek isteyen Fatih Terim'in sezon sonunu beklediği ve deneyimli oyuncuya Florya'da görev vermeyi beklediği bilgisi paylaşıldı.