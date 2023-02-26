Younes Shakeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Shakeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younes Shakeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Younes Shakeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Younes Shakeri 1 Ocak 1990 tarihinde Neyshabur şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da یونس شاکری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Younes Shakeri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Younes Shakeri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Younes Shakeri'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Younes Shakeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Younes Shakeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Younes Shakeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Younes Shakeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Moghavmat Sepasi

30 Haziran 2012 yılında FC Aboomoslem

12 Temmuz 2013 yılında Persepolis

29 Kasım 2013 yılında Padideh

30 Haziran 2014 yılında Persepolis

1 Temmuz 2014 yılında Padideh

1 Temmuz 2017 yılında Siah Jamegan FC

1 Temmuz 2018 yılında Padideh

7 Ocak 2020 yılında Gol Gohar

Younes Shakeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Younes Shakeri şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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