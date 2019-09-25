Youtube kullananlar dikkat! Fenomen tuzağına düşmeyin

Video paylaşım sitesi YouTube bir yıldan fazladır, kanalların ve influencerların videolardan para kazanabilmesi için gereken şartları sıkılaştırma getirdi.

YouTube'da bugün, reklam destekli kanalların birçok kritere uyması gerekiyor. Bunlar arasında en az 1000 aboneye sahip olmak ve son 12 ay içinde toplam 4000 saat izlenmek gibi şartlar da yer alıyor. YouTuber’lar bu nedenle hesaplarının detaylı inceleneceğine dair bildirimleri çok ciddiye alıyor.

Dolandırıcılar da bunu kendi lehlerine kullanmak için gerçek gibi görünen e-postalar hazırlıyor. Bunun yanı sıra binden fazla aboneye sahip YouTube hesaplarını ele geçirmeye yönelik bir eğilim oluştu.

SAHTE MESAJ ATIYORLAR

Böyle bir içerik üreticiye, YouTube’dan para kazanma talebinin değerlendirileceğini belirten sahte bir mesaj gönderiliyor ve istenen verileri doldurup göndermesi söyleniyor. Dolandırıcıların istedikleri bilgiler arasında kanalın URL’si ve parolası da yer alıyor.

Hesapta iki faktörlü kimlik doğrulama yönteminin kullanılması bu duruma karşı iyi bir çözüm olabiliyor. Bu tür teşebbüslere maruz kalan YouTuber’lar, bu sahte bildirimlerin kanallarına bağlı olan e-posta adresine değil de herkese açık olarak kullandıkları e-posta adresine geldiğini (eğer farklılarsa) söylüyor.

Saldırganlar istedikleri verileri aldıktan sonra, kanalın takipçilerini dolandırmak için hesabı ele geçirmeye çalışıyor. YouTuber’ın adına sahte bir reklam kampanyası düzenleyerek ücretsiz ürün dağıtacaklarını, değerli ödüllerin verileceği yarışmalar düzenleyeceklerini veya buna benzer şeyler yapacaklarını duyuruyorlar. Takipçileri dolandırmak için önlerinde sınırsız fırsat bulunuyor.

KASPERSKY'DEN YOUTUBER'LARLA YOUTUBE KULLANICILARINA UYARI

Kaspersky, YouTuber’lara ve YouTube kullanıcılarına sosyal medyadaki faaliyetlerini güvene alabilmeleri için şunları öneriyor:

YouTube’un bir e-posta ile size asla hesabınızın parolasını sormayacağını aklınızdan çıkarmayın.

Bir e-postaya yanıt verirken, özellikle de kimin gönderdiğinden emin değilseniz, her şeyi ayrıntılı bir şekilde inceleyin.

Hesabınızda iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini kullanın. Google, YouTube da dahil olmak üzere tüm uygulamalarında bu seçeneği sunuyor. İki faktörlü kimlik doğrulamayı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için buraya tıklayın.

Tüm arkadaşlık taleplerini ve doğrudan mesajları dikkatle inceleyin. Gönderenin kim olduğunu doğrulayın. Gönderen kişinin kanalında resmi bir durum belirtiliyorsa kanalın içindekileri ayrıntılı bir şekilde okuyun.

YouTube platformundan gelen bir mesajda yer alan bağlantılarla eriştiğiniz sitelere kendi hassas bilgilerinizi girmeyin.

Tıkladığınız bağlantılar kimlik avı veya diğer zararlı web sayfalarına götürmeye çalıştığında sizi uyaran bir antivirüs çözümü kullanın.

YOUTUBE NEDİR?

YouTube, bir video barındırma web sitesidir. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'deki San Bruno, Kaliforniya şehrindedir. 15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuştur. Kasım 2006'da Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınmıştır. Günümüzde Google'ın yan kuruluşlarından biri olarak faaliyetine devam etmektedir. Site, kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkanı sunmaktadır. Medya şirketleri ve kullanıcı üretimi videoların gösterimi için WebM, H.264 ve Adobe Flash Video teknolojilerini kullanır. Genel olarak; Video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim videoları gibi içerikler yayınlanmaktadır.

Youtube üzerindeki içerikler genelde bireyler tarafından yüklenir. Fakat CBS, BBC, Vevo, Hulu gibi şirketler ve diğer organizasyonlar da Youtube ortaklık programı ile içeriklerinin bir kısmını yayınlamaktadır. Site içi üyelik almayan kullanıcılar videoları izleyebilir. Onaylı üyeler ise kendi yayın kanallarına video yükleyebilir. Saldırganlık potansiyeli olan içerikler sadece 18 yaşından büyük olduğunu onaylayan üyeler tarafından izlenebilir.