Yozgat Belediyesinde 'zimmet' iddiası: 7 personel gözaltına alındı
Yozgat Belediyesinde, Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde yapılan inceleme sonucunda savcılık kararıyla 7 personel, 'zimmet' iddiasıyla gözaltı alındı.
Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince inceleme yapıldı.
Müfettişlerce tutulan raporlar, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
Savcılık incelemesinin ardından 7 çalışan hakkında "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 zanlı gözaltına alındı.
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