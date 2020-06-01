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  3. Yozgat Belediyesinde 'zimmet' iddiası: 7 personel gözaltına alındı

Yozgat Belediyesinde 'zimmet' iddiası: 7 personel gözaltına alındı

Yozgat Belediyesinde, Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde yapılan inceleme sonucunda savcılık kararıyla 7 personel, 'zimmet' iddiasıyla gözaltı alındı.

Yozgat Belediyesinde 'zimmet' iddiası: 7 personel gözaltına alındı

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince inceleme yapıldı. 

Müfettişlerce tutulan raporlar, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. 

Savcılık incelemesinin ardından 7 çalışan hakkında "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verildi. 

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 zanlı gözaltına alındı.

 

Editör Ekibi

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