MEB personel alımı sonuçları açıklandı 2021! | MEB aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı pbs.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı 2021Sancaktepe indirim çadırı nerede, nasıl gidilir? Sancaktepe indirim çadırı yol tarifi, adresSibel Can ve Emir Sarıgül'ü o paylaşım ele verdi! Yine yakalandılar! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın'la ilgili açıklaması dikkat çektiYozgat Sarıkaya'da esrarengiz görüntü! Ayrıntıyı fark edenler gördüklerine inanamıyorEtel Adnan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü? İşte Etel Adnan'ın biyografisi...Geçtiğimiz hafta annesini kaybetmişti, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir yaşamını yitirdiCumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi: AK Parti'de sürpriz görev değişimi! Naci Bostancı Grup Başkanı görevini bırakacak, yerine İsmet Yılmaz gelecekKaradağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Elkızı 4. bölüm full, tek parça izle | Elkızı son bölüm izleİnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Yozgat Sarıkaya'da esrarengiz görüntü! Ayrıntıyı fark edenler gördüklerine inanamıyor

Yozgat Sarıkaya'da esrarengiz görüntü! Ayrıntıyı fark edenler gördüklerine inanamıyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çekilen görüntülerde yolda görülen şeffaf cismin bir süre sonra kaybolduğu anlara ilişkin video sosyal medyada gündem oldu. Videoyu izleyenler büyük şaşkınlık yaşarken video tartışma konusu yarattı.

Yozgat Sarıkaya'da esrarengiz görüntü! Ayrıntıyı fark edenler gördüklerine inanamıyor

Sosyal medya platformu TikTok'ta Cacan.avci66 isimli bir kullanıcının Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çektiği video sosyal medyayı salladı. Çekilen görüntüde bir vatandaşın yolda yürüdüğü sırada  tanımlanamayan ve şeffaf bir cismin yolda ilerlediği görülüyor. 

 

Yozgat Sarıkaya'da esrarengiz görüntü! Ayrıntıyı fark edenler gördüklerine inanamıyor

ŞEFFAF GÖRÜNTÜ BİR ANDA KAYBOLUYOR

Söz konusu şeffaf görüntünün bir süre sonra kaybolması dikkat çekerken görüntüyü izleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Video kısa süre içerisinde sosyal medyada ve Yozgat'ta en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte söz konusu video:

 

Yozgat Sarıkaya'da esrarengiz görüntü! Ayrıntıyı fark edenler gördüklerine inanamıyor

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT