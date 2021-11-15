Yozgat Sarıkaya'da esrarengiz görüntü! Ayrıntıyı fark edenler gördüklerine inanamıyor

Sosyal medya platformu TikTok'ta Cacan.avci66 isimli bir kullanıcının Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çektiği video sosyal medyayı salladı. Çekilen görüntüde bir vatandaşın yolda yürüdüğü sırada tanımlanamayan ve şeffaf bir cismin yolda ilerlediği görülüyor.

ŞEFFAF GÖRÜNTÜ BİR ANDA KAYBOLUYOR

Söz konusu şeffaf görüntünün bir süre sonra kaybolması dikkat çekerken görüntüyü izleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Video kısa süre içerisinde sosyal medyada ve Yozgat'ta en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte söz konusu video: