Yozgatspor 1959, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Yozgatspor 1959, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Nazilli Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Nazilli Belediyespor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sorgun İlçe - Yozgat - Sorgun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Yozgatspor 1959 - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne? Yozgatspor 1959, Nazilli Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yozgatspor 1959 Nazilli Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Sorgun İlçe - Yozgat - Sorgun



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Yozgatspor 1959 Nazilli Belediyespor Maçının Hakemleri

Cihan Ataş(hakem), Sabri Üstünel(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Ertuğrul Kösterelioğlu(dördüncü Hakem)

Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11

25. Bilal Karataş, 92. Emir Akay, 38. Uğurcan Gülay, 6. İsmail Dinçer, 3. Yunus Emre Çabuker, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 17. Ebubekir Taşkıngül, 70. Cevatcan Ekinci, 9. Beytullah Ersoy, 27. Boğtan Kızıltan, 87. Akın Arıcan



Yedekler

12. Yiğit Kafkasyalı, 78. Arif Bostancı, 37. Okan Özdilek, 55. Yiğitalp Kırcalı



Teknik Sorumlu

Melih Altuğ Sapmaz



Goller

Beytullah Ersoy,8.dk (h)



Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Akın Arıcan 36.dk, Ebubekir Taşkıngül 57.dk



Oyuna Girenler

Okan Özdilek 36.dk, Yiğitalp Kırcalı 57.dk

Nazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11

92. Zekeriya Topayan, 2. Sinan Akgöl, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 10. Muhammet Ali Aydın, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 23. Sefa Korkmaz, 35. Aytaç Deniz, 69. Selçuk Hakalmaz, 74. Mert Çapar



Yedekler

98. Hasan Çayrak, 6. Serkan Güler, 53. Tamer Arıcı, 11. Kaan Akman, 16. Berkay Çakır, 17. Hasan Demir, 54. Murat Can Bölükbaşı



Teknik Sorumlu





Goller

Mert Çapar,15.dk (f), Aytaç Deniz,21.dk (f), Mert Çapar,67.dk (f), Polat Güren,69.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Polat Güren 66.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammet Ali Aydın 64.dk, Mehmet Akif Şerifoğlu 64.dk, Sefa Korkmaz 74.dk, Sinan Akgöl 86.dk, Bünyamin Cesur Karataş 74.dk



Oyuna Girenler

Murat Can Bölükbaşı 64.dk, Serkan Güler 64.dk, Berkay Çakır 74.dk, Tamer Arıcı 86.dk, Hasan Demir 74.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 28 17 7 4 52 29 58 23 2 Nazilli Belediyespor 28 15 6 7 53 26 51 27 3 Fethiyespor 28 15 6 7 50 24 51 26 4 İskenderun FK 29 14 4 11 35 37 46 -2 5 Mardin Fosfat Spor 29 11 11 7 35 29 44 6 6 Yomraspor 28 11 10 7 38 31 43 7 7 Büyükçekmece Tepecikspor 28 10 11 7 45 30 41 15 8 Darıca Gençlerbirliği 28 9 13 6 25 21 40 4 9 Halide Edip Adıvar 28 9 12 7 29 33 39 -4 10 Ceyhanspor 28 10 8 10 41 53 38 -12 11 Ağrı 1970 Spor 28 9 7 12 21 36 34 -15 12 Kahta 02 Spor 28 6 12 10 32 33 30 -1 13 Tekirdağspor 29 6 12 11 38 40 30 -2 14 Karaman Belediyespor 28 6 12 10 33 37 30 -4 15 Çengelköyspor A.Ş. 28 7 9 12 32 37 30 -5 16 Tokatspor 28 6 7 15 21 52 25 -31 17 Yozgatspor 1959 FK 29 2 7 20 20 52 13 -32

Fikstür

08.04.0021 Kahta 02 Spor 2-4 Mardin BŞ. Başakspor 08.04.0021 Yozgatspor 1959 FK 1-4 Nazilli Belediyespor 08.04.0021 Yomraspor 1-2 Halide Edip Adıvar 08.04.0021 Tekirdağspor 3-0 Çengelköyspor A.Ş. 08.04.0021 Karaman Belediyespor 0-0 Ağrı 1970 Spor 08.04.0021 Fethiyespor 0-0 Belediye Kütahyaspor 08.04.0021 Ceyhanspor 1-4 Erzin Spor 08.04.0021 Büyükçekmece Tepecikspor 4-1 Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu