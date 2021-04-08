Yozgatspor 1959, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Yozgatspor 1959, Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Yozgatspor 1959, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Nazilli Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Nazilli Belediyespor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sorgun İlçe - Yozgat - Sorgun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Yozgatspor 1959 - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?
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Yozgatspor 1959 Nazilli Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Sorgun İlçe - Yozgat - Sorgun
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Yozgatspor 1959 Nazilli Belediyespor Maçının Hakemleri
Cihan Ataş(hakem), Sabri Üstünel(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Ertuğrul Kösterelioğlu(dördüncü Hakem)
Yozgatspor 1959 İlk 11
25. Bilal Karataş, 92. Emir Akay, 38. Uğurcan Gülay, 6. İsmail Dinçer, 3. Yunus Emre Çabuker, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 17. Ebubekir Taşkıngül, 70. Cevatcan Ekinci, 9. Beytullah Ersoy, 27. Boğtan Kızıltan, 87. Akın Arıcan
Yedekler
12. Yiğit Kafkasyalı, 78. Arif Bostancı, 37. Okan Özdilek, 55. Yiğitalp Kırcalı
Teknik Sorumlu
Melih Altuğ Sapmaz
Goller
Beytullah Ersoy,8.dk (h)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Akın Arıcan 36.dk, Ebubekir Taşkıngül 57.dk
Oyuna Girenler
Okan Özdilek 36.dk, Yiğitalp Kırcalı 57.dk
Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 2. Sinan Akgöl, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 10. Muhammet Ali Aydın, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 23. Sefa Korkmaz, 35. Aytaç Deniz, 69. Selçuk Hakalmaz, 74. Mert Çapar
Yedekler
98. Hasan Çayrak, 6. Serkan Güler, 53. Tamer Arıcı, 11. Kaan Akman, 16. Berkay Çakır, 17. Hasan Demir, 54. Murat Can Bölükbaşı
Teknik Sorumlu
Goller
Mert Çapar,15.dk (f), Aytaç Deniz,21.dk (f), Mert Çapar,67.dk (f), Polat Güren,69.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Polat Güren 66.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammet Ali Aydın 64.dk, Mehmet Akif Şerifoğlu 64.dk, Sefa Korkmaz 74.dk, Sinan Akgöl 86.dk, Bünyamin Cesur Karataş 74.dk
Oyuna Girenler
Murat Can Bölükbaşı 64.dk, Serkan Güler 64.dk, Berkay Çakır 74.dk, Tamer Arıcı 86.dk, Hasan Demir 74.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|28
|17
|7
|4
|52
|29
|58
|23
|2
|Nazilli Belediyespor
|28
|15
|6
|7
|53
|26
|51
|27
|3
|Fethiyespor
|28
|15
|6
|7
|50
|24
|51
|26
|4
|İskenderun FK
|29
|14
|4
|11
|35
|37
|46
|-2
|5
|Mardin Fosfat Spor
|29
|11
|11
|7
|35
|29
|44
|6
|6
|Yomraspor
|28
|11
|10
|7
|38
|31
|43
|7
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28
|10
|11
|7
|45
|30
|41
|15
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|28
|9
|13
|6
|25
|21
|40
|4
|9
|Halide Edip Adıvar
|28
|9
|12
|7
|29
|33
|39
|-4
|10
|Ceyhanspor
|28
|10
|8
|10
|41
|53
|38
|-12
|11
|Ağrı 1970 Spor
|28
|9
|7
|12
|21
|36
|34
|-15
|12
|Kahta 02 Spor
|28
|6
|12
|10
|32
|33
|30
|-1
|13
|Tekirdağspor
|29
|6
|12
|11
|38
|40
|30
|-2
|14
|Karaman Belediyespor
|28
|6
|12
|10
|33
|37
|30
|-4
|15
|Çengelköyspor A.Ş.
|28
|7
|9
|12
|32
|37
|30
|-5
|16
|Tokatspor
|28
|6
|7
|15
|21
|52
|25
|-31
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|29
|2
|7
|20
|20
|52
|13
|-32
Fikstür
|08.04.0021
|Kahta 02 Spor
|2-4
|Mardin BŞ. Başakspor
|08.04.0021
|Yozgatspor 1959 FK
|1-4
|Nazilli Belediyespor
|08.04.0021
|Yomraspor
|1-2
|Halide Edip Adıvar
|08.04.0021
|Tekirdağspor
|3-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|08.04.0021
|Karaman Belediyespor
|0-0
|Ağrı 1970 Spor
|08.04.0021
|Fethiyespor
|0-0
|Belediye Kütahyaspor
|08.04.0021
|Ceyhanspor
|1-4
|Erzin Spor
|08.04.0021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|4-1
|Tokatspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu