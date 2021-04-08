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Yozgatspor 1959, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Yozgatspor 1959, Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yozgatspor 1959, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Yozgatspor 1959, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Nazilli Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  30. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Nazilli Belediyespor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sorgun İlçe - Yozgat - Sorgun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Yozgatspor 1959 - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?

Yozgatspor 1959, Nazilli Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yozgatspor 1959  Nazilli Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Sorgun İlçe - Yozgat - Sorgun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Yozgatspor 1959 Nazilli Belediyespor Maçının Hakemleri
Cihan Ataş(hakem), Sabri Üstünel(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Ertuğrul Kösterelioğlu(dördüncü Hakem)

YOZGATSPOR 1959Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11
25. Bilal Karataş, 92. Emir Akay, 38. Uğurcan Gülay, 6. İsmail Dinçer, 3. Yunus Emre Çabuker, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 17. Ebubekir Taşkıngül, 70. Cevatcan Ekinci, 9. Beytullah Ersoy, 27. Boğtan Kızıltan, 87. Akın Arıcan

Yedekler
12. Yiğit Kafkasyalı, 78. Arif Bostancı, 37. Okan Özdilek, 55. Yiğitalp Kırcalı

Teknik Sorumlu
Melih Altuğ Sapmaz

Goller
Beytullah Ersoy,8.dk (h)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Akın Arıcan 36.dk, Ebubekir Taşkıngül 57.dk

Oyuna Girenler
Okan Özdilek 36.dk, Yiğitalp Kırcalı 57.dk

NAZİLLİ BELEDİYESPORNazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 2. Sinan Akgöl, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 10. Muhammet Ali Aydın, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 23. Sefa Korkmaz, 35. Aytaç Deniz, 69. Selçuk Hakalmaz, 74. Mert Çapar

Yedekler
98. Hasan Çayrak, 6. Serkan Güler, 53. Tamer Arıcı, 11. Kaan Akman, 16. Berkay Çakır, 17. Hasan Demir, 54. Murat Can Bölükbaşı

Teknik Sorumlu


Goller
Mert Çapar,15.dk (f), Aytaç Deniz,21.dk (f), Mert Çapar,67.dk (f), Polat Güren,69.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Polat Güren 66.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammet Ali Aydın 64.dk, Mehmet Akif Şerifoğlu 64.dk, Sefa Korkmaz 74.dk, Sinan Akgöl 86.dk, Bünyamin Cesur Karataş 74.dk

Oyuna Girenler
Murat Can Bölükbaşı 64.dk, Serkan Güler 64.dk, Berkay Çakır 74.dk, Tamer Arıcı 86.dk, Hasan Demir 74.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor28177452295823
2Nazilli Belediyespor28156753265127
3Fethiyespor28156750245126
4İskenderun FK2914411353746-2
5Mardin Fosfat Spor29111173529446
6Yomraspor28111073831437
7Büyükçekmece Tepecikspor281011745304115
8Darıca Gençlerbirliği2891362521404
9Halide Edip Adıvar289127293339-4
10Ceyhanspor2810810415338-12
11Ağrı 1970 Spor289712213634-15
12Kahta 02 Spor2861210323330-1
13Tekirdağspor2961211384030-2
14Karaman Belediyespor2861210333730-4
15Çengelköyspor A.Ş.287912323730-5
16Tokatspor286715215225-31
17Yozgatspor 1959 FK292720205213-32

Fikstür

08.04.0021Kahta 02 Spor2-4Mardin BŞ. Başakspor
08.04.0021Yozgatspor 1959 FK1-4Nazilli Belediyespor
08.04.0021Yomraspor1-2Halide Edip Adıvar
08.04.0021Tekirdağspor3-0Çengelköyspor A.Ş.
08.04.0021Karaman Belediyespor0-0Ağrı 1970 Spor
08.04.0021Fethiyespor0-0Belediye Kütahyaspor
08.04.0021Ceyhanspor1-4Erzin Spor
08.04.0021Büyükçekmece Tepecikspor4-1Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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