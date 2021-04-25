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Yozgatspor 1959, Tekirdağspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Yozgatspor 1959, Tekirdağspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yozgatspor 1959, Tekirdağspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Yozgatspor 1959, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Tekirdağspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  33. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Tekirdağspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sorgun İlçe - Yozgat - Sorgun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Yozgatspor 1959 - Tekirdağspor maçının skoru ne?

Yozgatspor 1959, Tekirdağspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yozgatspor 1959  Tekirdağspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Sorgun İlçe - Yozgat - Sorgun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Yozgatspor 1959 Tekirdağspor Maçının Hakemleri
Murat Ercan(hakem), Mehmet Kuru(1. Yardımcı Hakem), Eray Tanık(2. Yardımcı Hakem), Orhan Karaboğa(dördüncü Hakem)

YOZGATSPOR 1959Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11
25. Bilal Karataş, 92. Emir Akay, 6. İsmail Dinçer, 38. Uğurcan Gülay, 3. Yunus Emre Çabuker, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 10. Selim Öztürk, 29. Tayfun Bebek, 17. Ebubekir Taşkıngül, 27. Boğtan Kızıltan, 70. Cevatcan Ekinci

Yedekler
1. Ömer Can Laçin, 55. Yiğitalp Kırcalı, 9. Beytullah Ersoy, 87. Akın Arıcan, 37. Okan Özdilek, 48. Mahmut Yiğit Türkmen, 34. Musa Şahin

Teknik Sorumlu
Melih Altuğ Sapmaz

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TEKİRDAĞSPORTekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11
25. Süleyman Aktaş, 7. Enes Şimşek, 14. Barış Kazer, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 41. Sercan Şaşmaz, 52. Mert Suha Kıraç, 59. Hakan Pehlivan, 6. Ulaş Doğuş Kaya, 93. Emrah Şenol, 95. Doğukan Çınar

Yedekler
92. Muratcan Eriz, 69. Enis Efe

Teknik Sorumlu
Okan Abbas Aydın

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor31188560336227
2Nazilli Belediyespor31186762296033
3Fethiyespor31167853275526
4Yomraspor311311742325010
5Mardin Fosfat Spor31121273830488
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar31111373835463
8Darıca Gençlerbirliği31101382825433
9Büyükçekmece Tepecikspor3110111046364110
10Ceyhanspor3111812476541-18
11Ağrı 1970 Spor3110912253839-13
12Kahta 02 Spor31714103636350
13Karaman Belediyespor3171311353934-4
14Çengelköyspor A.Ş.3181013333834-5
15Tekirdağspor3261214415430-13
16Tokatspor316718226125-39
17Yozgatspor 1959 FK314720285219-24

Fikstür

25.04.2021Yozgatspor 1959 FK6-0Tekirdağspor
25.04.2021Tokatspor1-5Ceyhanspor
25.04.2021Nazilli Belediyespor2-0Büyükçekmece Tepecikspor
25.04.2021Çengelköyspor A.Ş.0-1Yomraspor
25.04.2021Belediye Kütahyaspor1-1Mardin BŞ. Başakspor
25.04.2021Ağrı 1970 Spor0-0Fethiyespor
25.04.2021Halide Edip Adıvar1-1Kahta 02 Spor
25.04.2021Darıca Gençlerbirliği0-1Karaman Belediyespor

 

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