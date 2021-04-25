Yozgatspor 1959, Tekirdağspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Yozgatspor 1959, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Tekirdağspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Tekirdağspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sorgun İlçe - Yozgat - Sorgun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Yozgatspor 1959 - Tekirdağspor maçının skoru ne? Yozgatspor 1959, Tekirdağspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yozgatspor 1959 Tekirdağspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Sorgun İlçe - Yozgat - Sorgun



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Yozgatspor 1959 Tekirdağspor Maçının Hakemleri

Murat Ercan(hakem), Mehmet Kuru(1. Yardımcı Hakem), Eray Tanık(2. Yardımcı Hakem), Orhan Karaboğa(dördüncü Hakem)

Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11

25. Bilal Karataş, 92. Emir Akay, 6. İsmail Dinçer, 38. Uğurcan Gülay, 3. Yunus Emre Çabuker, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 10. Selim Öztürk, 29. Tayfun Bebek, 17. Ebubekir Taşkıngül, 27. Boğtan Kızıltan, 70. Cevatcan Ekinci



Yedekler

1. Ömer Can Laçin, 55. Yiğitalp Kırcalı, 9. Beytullah Ersoy, 87. Akın Arıcan, 37. Okan Özdilek, 48. Mahmut Yiğit Türkmen, 34. Musa Şahin



Teknik Sorumlu

Melih Altuğ Sapmaz



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Tekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11

25. Süleyman Aktaş, 7. Enes Şimşek, 14. Barış Kazer, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 41. Sercan Şaşmaz, 52. Mert Suha Kıraç, 59. Hakan Pehlivan, 6. Ulaş Doğuş Kaya, 93. Emrah Şenol, 95. Doğukan Çınar



Yedekler

92. Muratcan Eriz, 69. Enis Efe



Teknik Sorumlu

Okan Abbas Aydın



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 31 18 8 5 60 33 62 27 2 Nazilli Belediyespor 31 18 6 7 62 29 60 33 3 Fethiyespor 31 16 7 8 53 27 55 26 4 Yomraspor 31 13 11 7 42 32 50 10 5 Mardin Fosfat Spor 31 12 12 7 38 30 48 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 31 11 13 7 38 35 46 3 8 Darıca Gençlerbirliği 31 10 13 8 28 25 43 3 9 Büyükçekmece Tepecikspor 31 10 11 10 46 36 41 10 10 Ceyhanspor 31 11 8 12 47 65 41 -18 11 Ağrı 1970 Spor 31 10 9 12 25 38 39 -13 12 Kahta 02 Spor 31 7 14 10 36 36 35 0 13 Karaman Belediyespor 31 7 13 11 35 39 34 -4 14 Çengelköyspor A.Ş. 31 8 10 13 33 38 34 -5 15 Tekirdağspor 32 6 12 14 41 54 30 -13 16 Tokatspor 31 6 7 18 22 61 25 -39 17 Yozgatspor 1959 FK 31 4 7 20 28 52 19 -24

Fikstür