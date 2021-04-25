Yozgatspor 1959, Tekirdağspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Yozgatspor 1959, Tekirdağspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Yozgatspor 1959, Tekirdağspor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Tekirdağspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Tekirdağspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Sorgun İlçe - Yozgat - Sorgun stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Yozgatspor 1959 - Tekirdağspor maçının skoru ne?
Yozgatspor 1959, Tekirdağspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Yozgatspor 1959 Tekirdağspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Sorgun İlçe - Yozgat - Sorgun
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Yozgatspor 1959 Tekirdağspor Maçının Hakemleri
Murat Ercan(hakem), Mehmet Kuru(1. Yardımcı Hakem), Eray Tanık(2. Yardımcı Hakem), Orhan Karaboğa(dördüncü Hakem)
Yozgatspor 1959 İlk 11
25. Bilal Karataş, 92. Emir Akay, 6. İsmail Dinçer, 38. Uğurcan Gülay, 3. Yunus Emre Çabuker, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 10. Selim Öztürk, 29. Tayfun Bebek, 17. Ebubekir Taşkıngül, 27. Boğtan Kızıltan, 70. Cevatcan Ekinci
Yedekler
1. Ömer Can Laçin, 55. Yiğitalp Kırcalı, 9. Beytullah Ersoy, 87. Akın Arıcan, 37. Okan Özdilek, 48. Mahmut Yiğit Türkmen, 34. Musa Şahin
Teknik Sorumlu
Melih Altuğ Sapmaz
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Tekirdağspor İlk 11
25. Süleyman Aktaş, 7. Enes Şimşek, 14. Barış Kazer, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 41. Sercan Şaşmaz, 52. Mert Suha Kıraç, 59. Hakan Pehlivan, 6. Ulaş Doğuş Kaya, 93. Emrah Şenol, 95. Doğukan Çınar
Yedekler
92. Muratcan Eriz, 69. Enis Efe
Teknik Sorumlu
Okan Abbas Aydın
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|31
|18
|8
|5
|60
|33
|62
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|31
|18
|6
|7
|62
|29
|60
|33
|3
|Fethiyespor
|31
|16
|7
|8
|53
|27
|55
|26
|4
|Yomraspor
|31
|13
|11
|7
|42
|32
|50
|10
|5
|Mardin Fosfat Spor
|31
|12
|12
|7
|38
|30
|48
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|31
|11
|13
|7
|38
|35
|46
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|31
|10
|13
|8
|28
|25
|43
|3
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|31
|10
|11
|10
|46
|36
|41
|10
|10
|Ceyhanspor
|31
|11
|8
|12
|47
|65
|41
|-18
|11
|Ağrı 1970 Spor
|31
|10
|9
|12
|25
|38
|39
|-13
|12
|Kahta 02 Spor
|31
|7
|14
|10
|36
|36
|35
|0
|13
|Karaman Belediyespor
|31
|7
|13
|11
|35
|39
|34
|-4
|14
|Çengelköyspor A.Ş.
|31
|8
|10
|13
|33
|38
|34
|-5
|15
|Tekirdağspor
|32
|6
|12
|14
|41
|54
|30
|-13
|16
|Tokatspor
|31
|6
|7
|18
|22
|61
|25
|-39
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|31
|4
|7
|20
|28
|52
|19
|-24
Fikstür
|25.04.2021
|Yozgatspor 1959 FK
|6-0
|Tekirdağspor
|25.04.2021
|Tokatspor
|1-5
|Ceyhanspor
|25.04.2021
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|25.04.2021
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Yomraspor
|25.04.2021
|Belediye Kütahyaspor
|1-1
|Mardin BŞ. Başakspor
|25.04.2021
|Ağrı 1970 Spor
|0-0
|Fethiyespor
|25.04.2021
|Halide Edip Adıvar
|1-1
|Kahta 02 Spor
|25.04.2021
|Darıca Gençlerbirliği
|0-1
|Karaman Belediyespor