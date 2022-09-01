Yozgat'ta uyuşturucu ticaretine operasyon! 32 kişi emniyet ekipleri tarafından tutuklandı!

Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet ve Norkotik ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası 32 kişi gözaltına alındı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Yozgat'ta uyuşturucu ticaretine operasyon! 32 kişi emniyet ekipleri tarafından tutuklandı!

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan, uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonrası ekipler tarafından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ta uyuşturucu ticaretine operasyon! 32 kişi emniyet ekipleri tarafından tutuklandı!

32 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Yozgat, Ankara ve Kırşehir'de belirlenen adreslere özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle düzenledikleri operasyonda 32 zanlıyı yakaladı.

Yozgat'ta uyuşturucu ticaretine operasyon! 32 kişi emniyet ekipleri tarafından tutuklandı!

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 24 bin 220 lira ile uyuşturucu madde imalatı ve içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yozgat'ta uyuşturucu ticaretine operasyon! 32 kişi emniyet ekipleri tarafından tutuklandı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Elazığ'da vatandaş markete gitmeye korkuyor! Dükkana giren esnaf tarafından tekme tokat dövülüyor!
Elazığ'da vatandaş markete gitmeye korkuyor! Dükkana giren esnaf tarafından tekme tokat dövülüyor!
Adana'da eski koca dehşeti! Yarı çıplak haldeki kadın başı ezilerek öldürüldü!
Adana'da eski koca dehşeti! Yarı çıplak haldeki kadın başı ezilerek öldürüldü!
En mutlu günde yürekler yandı! Sivas'ta korkunç kaza: 8 ölü, 9 yaralı!
En mutlu günde yürekler yandı! Sivas'ta korkunç kaza: 8 ölü, 9 yaralı!
Sivas'ın Kangilçesinde Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Sivas'ın Kangilçesinde Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Çocuğunuzun kırtasiye ihtiyaçları artık hiç dert değil! Kırtasiye yardım başvuruları e- Devlet'ten yapılıyor! Peki başvuru nasıl yapılır?
Çocuğunuzun kırtasiye ihtiyaçları artık hiç dert değil! Kırtasiye yardım başvuruları e- Devlet'ten yapılıyor! Peki başvuru nasıl yapılır?
Abdurrahman Dilipak okurlarına kötü haber! Tüm bağını kopardı! Şimdi ne olacak?
Abdurrahman Dilipak okurlarına kötü haber! Tüm bağını kopardı! Şimdi ne olacak?
MHP lideri Bahçeli üstüne basa basa konuştu: "Sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır"
MHP lideri Bahçeli üstüne basa basa konuştu: "Sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır"
Siyasette bomba iddia! Kılıçdaroğlu'ndan kuyu kazma operasyonu! "Ekrem'i de Mansur'u da tek hamlede bitirdi!"
Siyasette bomba iddia! Kılıçdaroğlu'ndan kuyu kazma operasyonu! "Ekrem'i de Mansur'u da tek hamlede bitirdi!"
İBB duyurdu! İstanbulkart'ın yeni versiyonu hayata geçti! City Card'ı olan avantaja doyacak
İBB duyurdu! İstanbulkart'ın yeni versiyonu hayata geçti! City Card'ı olan avantaja doyacak
İstanbulkart Mobil kullananlara bedava ulaşım imkanı! Duyan herkes İstanbulKart Mobil uygulamasını indiriyor!
İstanbulkart Mobil kullananlara bedava ulaşım imkanı! Duyan herkes İstanbulKart Mobil uygulamasını indiriyor!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu! Yeşil pasaportlarda süre uzatma işlemleri başladı!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu! Yeşil pasaportlarda süre uzatma işlemleri başladı!
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Astsubay Okan Meteöz şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Astsubay Okan Meteöz şehit oldu