Yozgat'ta uyuşturucu ticaretine operasyon! 32 kişi emniyet ekipleri tarafından tutuklandı!

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan, uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonrası ekipler tarafından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

32 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Yozgat, Ankara ve Kırşehir'de belirlenen adreslere özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle düzenledikleri operasyonda 32 zanlıyı yakaladı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 24 bin 220 lira ile uyuşturucu madde imalatı ve içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.