Yozgat'ta yürekleri yakan kaza! Otomobil köprü bariyerine çarptı! 3 ölü, 1 yaralı!

Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonrası aynı aileden 3 kişi üç kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Rukiye Karapunar
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Yozgat'ta yürekleri yakan kaza! Otomobil köprü bariyerine çarptı! 3 ölü, 1 yaralı!

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkiinde meydana gelen kazada bir aile faciayı yaşadı. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden Yozgat'a gelen Emre Akbaba idaresindeki 34 EAA 175 plakalı Nissan marka otomobil, E-88 kara yolu Demirci köprüsü bariyerlerine çarptı. Kaza sonrası olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yozgat'ta yürekleri yakan kaza! Otomobil köprü bariyerine çarptı! 3 ölü, 1 yaralı!

OTOMOBİLDE BULUNANLAR HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisi ile sürücü ile otomobilde bulunan Veysel Akbaba ve Niyazi Akbaba olay yerinde hayatını kaybederken H.A. ise yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yozgat'ta yürekleri yakan kaza! Otomobil köprü bariyerine çarptı! 3 ölü, 1 yaralı!

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