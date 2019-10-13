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  3. YPG/PKK'nın asayiş merkezi ele geçirildi

YPG/PKK'nın asayiş merkezi ele geçirildi

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezi terör örgütü YPG/PKK'ya mensup teröristlerden kurtarıldı.

YPG/PKK'nın asayiş merkezi ele geçirildi 1120