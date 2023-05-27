YSK açıkladı! 2. tur cumhurbaşkanlığı Seçim yasakları resmen başladı! Bu kurallara dikkat...

Seçim yasakları çerçevesinde saat 18.00 itibariyle propaganda yasağı başladı. Her türlü yayın organı 24 saat boyunca seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak.

24 SAAT PROPAGANDA YASAĞI

Türkiye tüm dikkatini seçimlere çevirirken, 24 saat sürecek propaganda yasağı da 18.00 itibarıyla devreye girdi. Yarın sandıklar kapanana dek propaganda içerikli haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

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ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YAPILAMAYACAK

Oy verme işlemi ülke genelinde 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de bitecek. Saat 06.00 ile gece 00.00 arasında alkollü içki satışı yapılamayacak. Ayrıca seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

LOKANTALARDA SADECE YEMEK VERİLECEK

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.