YSK açıkladı: Seçime girebilecek partiler belli oldu! Davutoğlu ve Babacan'a büyük şok!
Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre Türkiye'de 17 partinin seçime katılma yeterliğinin bulunduğu belirtildi. Listede yeni Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Parti'sinin yer almaması dikkat çekti.
Siyaset dünyasında erken seçim ve 2023'de yapılacak seçimlere ilişkin tartışmalar sürerken YSK'nın Resmi Gazete'de kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 17 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.
SEÇİME GİREBİLECEK PARTİLER
Karara göre bugün seçim olsa şu partiler seçime katılabilecek. İşte o partiler:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anavatan Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Demokrat Parti
Demokratik Sol Parti
Genç Parti
Halkların Demokratik Partisi
Hür Dava Partisi
Muhafazakar Yükseliş Partisi
Saadet Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
DİĞER PARTİLER ŞARTLARI SAĞLAMIYOR
Kararda diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu taşımamaları nedeniyle 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 11. bendi ile 2820 sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının belirlendiği kaydedildi.
BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA ŞOK
Listede Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) yer almaması dikkat çekti.