YSK açıkladı: Seçime girebilecek partiler belli oldu! Davutoğlu ve Babacan'a büyük şok!

Siyaset dünyasında erken seçim ve 2023'de yapılacak seçimlere ilişkin tartışmalar sürerken YSK'nın Resmi Gazete'de kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 17 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.

SEÇİME GİREBİLECEK PARTİLER

Karara göre bugün seçim olsa şu partiler seçime katılabilecek. İşte o partiler:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anavatan Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrat Parti

Demokratik Sol Parti

Genç Parti

Halkların Demokratik Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Milliyetçi Hareket Partisi

Muhafazakar Yükseliş Partisi

Saadet Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

DİĞER PARTİLER ŞARTLARI SAĞLAMIYOR

Kararda diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu taşımamaları nedeniyle 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 11. bendi ile 2820 sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının belirlendiği kaydedildi.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA ŞOK

Listede Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) yer almaması dikkat çekti.