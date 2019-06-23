YSK Başkanı Sadi Güven'den önemli açıklamalar

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonuçlarıyle ilgili açıklamalarda bulundu

Güven'in açıklamalarından satır başları:

Bugün yapılan seçim sükunet içerisinde geçmiştir. Sandık kurullarınca sayım döküm işlemlerince tutulan sayım döküm cetveli ilçe seçim kurullarında tanzim e dilmektedir. İlçe seçim kurullarımız bu tutanakları tarayarak sisteme girmektedirler. Sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda eşzamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014 yılından bugüne kadar internet sitemizde tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. YSK ekseriyeti siyasi parti üyelerinden oluşan sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları altalta toplayarak seçim sonuçlarını ilan etmektedir. Bu sonuçları en kısa zamanda yapacağız. Yayın yasağı kalkmadan program yapan televizyonlarla ilgili ihbarda bulunmasına karar verilmiştir.

Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak.