YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler

Yüksek Seçim Kurulunun, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin usul ve esaslarına ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken kriterler de belirtildi.

Melahat Ersoy
Editör
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YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler

Türkiye'nin merakla beklediği 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı. Partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının hazırlıkları kaldığı yerden devam ederken seçime ilişkin usul ve esaslar da belli olmaya başladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için usul ve esaslara ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYININ ÖZELLİKLERİ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş yükseköğretim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olacak. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilecek. Cumhurbaşkanı seçilecek olan milletvekilinin TBMM üyeliği sona erecek.

YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Oylamaya ilk oylamada en çok oy almış olan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci oylamaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılamaması halinde ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak.
İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilecek. Adayın oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu alamaması halinde sadece Cumhurbaşkanı Seçimi yenilenecek. Seçimlerin tamamlanamaması halinde yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanı görevinde devam edecek.

100 BİN İMZA İLE ADAY OLUNABİLECEK

40 yaşını doldurmuş ve yükseköğretim yapmış, TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip her Türk vatandaşı, en az yüz bin seçmenin yazılı teklifiyle Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Seçmenler, YSK tarafından Cumhurbaşkanı adaylığı onaylananlar arasından sadece biri için bir kere imza verebilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU

Seçmenlerce Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen kişinin 555 bin 980 TL’yi maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzu ile YSK’ya başvurması gerekecek. Seçmenler, 22 Mart Çarşamba saat 08.00 ile 27 Mart saat 20.00 arasında ilçe seçim kurullarında imza verebilecek.

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