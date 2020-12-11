YSK, bünyesine 15 Seçim Uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'nin 11 Aralık 2020 tarihli sayısında Seçim Uzman Yardımcısı olarak görevlendirilecek adaylarda aranan şartlar hakkında detaylar yayımlandı. Peki YSK Seçim Uzman Yardımcısı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? YSK Seçim Uzman Yardımcısı sınavı başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru yapacak olan adaylar 16/12/2020 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 23/12/2020 tarihinde saat 17.00’de kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

NEREDEN, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Öte yandan başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

YSK PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisinden mezun olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P4 veya KPSS P5 türlerinden en az yetmiş puan almış olması,

ç) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak) veya 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 1. maddesinin 9. fıkrası gereğince Kurulun Merkez ve Taşra kadrolarında görev yapan personelin, diğer şartları taşımaları kaydıyla sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 45(kırk beş) yaşını doldurmamış (01/01/1975 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak) olması,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması.