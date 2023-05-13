Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oylarının geçerli sayılacağını açıkladı.
YSK'dan Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ilgili Flaş karar
Kaset kumpaslarıyla adaylıktan geri çekildiğini ve geri çekilme dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmasından sonra YSK bu gün yaptığı toplantıda Muharrem İnce'nin adaylığı ilgili flaş bir karar aldı.
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