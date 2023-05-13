YSK'dan Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ilgili Flaş karar Kaset kumpaslarıyla adaylıktan geri çekildiğini ve geri çekilme dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmasından sonra YSK bu gün yaptığı toplantıda Muharrem İnce'nin adaylığı ilgili flaş bir karar aldı.