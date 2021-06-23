Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan bir Twitter kullanıcısı çocukken yaşadığı korkunç olayı anlattı. Mide bulandıran olayın her satırı kan dondururken birçok internet kullanıcısı tarafından Yücel Koç kimdir? | Yücel Koç tutuklansın paylaşımlarının sebebi ne? sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar...

YÜCEL KOÇ KİMDİR?

ABD merkezli mikroblog ve sosyal ağ hizmeti Twitter'da paylaşımda bulunan Tuana3423 kullanıcı adlı Twitter kullanıcısının anlattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tuana, 8-9 yaşlarındayken öz babası Yücel Koç tarafından cinsel saldırıya uğradığını ifade etti. Öz babasının defalarca mahrem yerini gösterdiğini ifade eden Tuana, kendisine dokunmaya zorladığını ve birçok kez zorla öpmeye çalıştığını ifade etti. Paylaşımında yaşadıklarını detaylıca anlatan Tuana'nın anlattıkları okuyanlaerda şok etkisi yarattı.

YÜCEL KOÇ TUTUKLANSIN PAYLAŞIMLARININ SEBEBİ NE?

Öz babasının tacizibi o dönem anlayamadığını ev bir babanın kızına gösterdiği sevgi olarak gördüğünü sözlerine ekleyen Tuana, "kızların babaları ilk aşkı derler ya benimki öyle olmadı" ifadesine yer verdi. Ortaokulda seminer sırasında cinsellikle ilgili bilgilendirme yapıldığında yaşadıklarının normal olmadığını anlayan Tuana, "kendi öz babam bana taciz ediyormuş" ifadesine yer verdi.

2014'de öz babası Yücel Koç tarafından tacize uğradığını belirterek babasına çağrıda bulunan Tuana, "2014 yılında Yücel Koç'a 'bana bunları yaptın, aklım başıma geldi' diyerek ona söyledim. O da bana 'Anneni öldürürüm. Ben ceza evine girerim, siz de çocuk yurduna gidersiniz' diyerek hep tehdit altında kaldım. O zaman Arda kardeşim daha yeni doğmuştu. O yaştaki bir çocuk napasın korkmayıp da susmak zorunda kaldım. Zorunda bırakıldım dedi." ifadelerini kullandı.

Anlatırsa sevdiklerine zarar geleceğini ifade eden Tuana liseye geçtiğinde büyüdüğünü anladığını ve 2018'de konuyu annesine açtığını tatilden döner dönmez o evden kaçarak çıktıklarını söyledi. Çocukken aile içi şiddet yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Tuana annesinin defalarca babası tarafından darp edildiğini belirtti. Babasının annesini aldattığını söyleyen Tuana, paylaşımında "2016 yılında doğan bir kardeşim daha var. Sahra Ada adı tecavüz sonrası olmuş bir bebek. Kardeşlerimin hiç bir günahı yok yazık değil mi onlara? En küçük kardeşim babasının kim olduğunu bile bilmiyor. 2 yıldır Yücel Koç'tan ayrı yaşıyoruz. Sürekli bize tehdit mesajları atıyor" ifadelerine yer verdi.

Dün gerçekleşen son mahkemede Yücel Koç'un tutuklanmayıp beraat etmesine üzüldüğünü ifade eden Tuana, Yeni Bosna'da verdiği ifadelerin onaylanmasına doktor raporu olmasına rağmen babasının beraat etmesine isyan etti. Gücünün tükendiğini sözlerine ekleyen Tuana sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulundu.

Tuana paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gücüm tükeniyor artık kaldıramıyorum çoğu şeyi sesime ses olun. Ve diğer bacılarım kardeşlerim eğer sizin de böyle bir durumunu varsa susmayın. Kimse sizden değerli değil. Değerli olan tek siz varsınız. Korkmayın konuşun, şikayet edin böyle pislikler elini kolunu sallayarak dışarılarda gezmesin. Başka kadınların kızların canı yanmasın adalet yerini bulsun SESİME SES OLUN #YÜCELKOÇTUTUKLANSIN"