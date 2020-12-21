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Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Aytemiz Alanyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 20.12.2020 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR
Yukatel Denizlispor Aytemiz Alanyaspor
1 0

Yukatel Denizlispor Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.12.2020 16:00

Yukatel Denizlispor Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Suat Arslanboğa(hakem), Yusuf Bozdoğan(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Erkan Özdamar(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 10. Ismail Aissati, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 4. Neven Subotıc, 3. Muhammet Özkal, 76. Özer Özdemir, 9. Hadı Sacko, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Goller

Hugo Rodallega Martınez,10.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Cenk Gönen 90+5.dk, Sarı Kart Recep Niyaz 23.dk, Sarı Kart Hadı Sacko 89.dk, Çift Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 71.dk, Sarı Kart Murıs Mesanovıc 31.dk, Sarı Kart Angelo Nicolas Sagal Tapıa 42.dk, Sarı Kart Fabıano Leısmann 13.dk

Oyundan Çıkanlar

Recep Niyaz 88.dk, Ismail Aissati 90+3.dk, Hugo Rodallega Martınez 79.dk, Murıs Mesanovıc 79.dk

Oyuna Girenler

Özer Özdemir 88.dk, Federıco Nıcolas Varela Escudero 90+3.dk, Muhammet Özkal 79.dk, Hadı Sacko 79.dk

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 75. Tayfur Bingöl, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 4. Alpay Çelebi, 7. Efecan Karaca, 5. Fatih Aksoy, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 21. Jacques François Moubandje, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Anastasıos Bakasetas 51.dk, Sarı Kart Adam Fernando Bareıro Gamarra 42.dk

Oyundan Çıkanlar

Salih Uçan 80.dk, Emmanouıl Sıopıs 72.dk, Berkan İsmail Kutlu 46.dk

Oyuna Girenler

Efkan Bekiroğlu 80.dk, Mustafa Pektemek 72.dk, Efecan Karaca 46.dk

Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor138232282614
2Galatasaray127232092311
3Fenerbahçe137242319234
4Beşiktaş127142519226
5Gaziantep FK125612015215
6Hatayspor12633141521-1
7Fatih Karagümrük135532216206
8Yeni Malatyaspor125431613193
9Göztepe134631914185
10Kasımpaşa13535161718-1
11Trabzonspor13454151717-2
12Konyaspor114341511154
13Başakşehir FK124351818150
14Çaykur Rizespor12435172015-3
15Antalyaspor12354121614-4
16Gençlerbirliği12336101812-8
17Sivasspor1125491211-3
18Kayserispor1124561210-6
19MKE Ankaragücü1223714209-6
20Denizlispor1223711219-10
21BB Erzurumspor1323811259-14

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları

18.12.2020Fatih Karagümrük2-1Galatasaray
19.12.2020Gaziantep FK3-1Fenerbahçe
19.12.2020Yeni Malatyaspor2-0Kasımpaşa
19.12.2020Göztepe0-1Hatayspor
19.12.2020Trabzonspor2-1Çaykur Rizespor
20.12.2020Beşiktaş4-0BB Erzurumspor
20.12.2020Denizlispor1-0Alanyaspor
20.12.2020Gençlerbirliği1-1MKE Ankaragücü
21.12.2020AntalyasporKayserispor
21.12.2020KonyasporSivasspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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