Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Aytemiz Alanyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 20.12.2020 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: Yukatel Denizlispor Aytemiz Alanyaspor 1 0 Yukatel Denizlispor Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.12.2020 16:00

Yukatel Denizlispor Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Suat Arslanboğa(hakem), Yusuf Bozdoğan(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Erkan Özdamar(avar)

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 10. Ismail Aissati, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 4. Neven Subotıc, 3. Muhammet Özkal, 76. Özer Özdemir, 9. Hadı Sacko, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Goller

Hugo Rodallega Martınez,10.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Cenk Gönen 90+5.dk, Sarı Kart Recep Niyaz 23.dk, Sarı Kart Hadı Sacko 89.dk, Çift Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 71.dk, Sarı Kart Murıs Mesanovıc 31.dk, Sarı Kart Angelo Nicolas Sagal Tapıa 42.dk, Sarı Kart Fabıano Leısmann 13.dk

Oyundan Çıkanlar

Recep Niyaz 88.dk, Ismail Aissati 90+3.dk, Hugo Rodallega Martınez 79.dk, Murıs Mesanovıc 79.dk

Oyuna Girenler

Özer Özdemir 88.dk, Federıco Nıcolas Varela Escudero 90+3.dk, Muhammet Özkal 79.dk, Hadı Sacko 79.dk

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 11. Anastasıos Bakasetas, 22. Berkan İsmail Kutlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 75. Tayfur Bingöl, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 4. Alpay Çelebi, 7. Efecan Karaca, 5. Fatih Aksoy, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 21. Jacques François Moubandje, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Anastasıos Bakasetas 51.dk, Sarı Kart Adam Fernando Bareıro Gamarra 42.dk

Oyundan Çıkanlar

Salih Uçan 80.dk, Emmanouıl Sıopıs 72.dk, Berkan İsmail Kutlu 46.dk

Oyuna Girenler

Efkan Bekiroğlu 80.dk, Mustafa Pektemek 72.dk, Efecan Karaca 46.dk

Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 13 8 2 3 22 8 26 14 2 Galatasaray 12 7 2 3 20 9 23 11 3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 23 4 4 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 22 6 5 Gaziantep FK 12 5 6 1 20 15 21 5 6 Hatayspor 12 6 3 3 14 15 21 -1 7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 8 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 19 3 9 Göztepe 13 4 6 3 19 14 18 5 10 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 18 -1 11 Trabzonspor 13 4 5 4 15 17 17 -2 12 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 15 4 13 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 14 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 14 -4 16 Gençlerbirliği 12 3 3 6 10 18 12 -8 17 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 11 -3 18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 10 -6 19 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 9 -6 20 Denizlispor 12 2 3 7 11 21 9 -10 21 BB Erzurumspor 13 2 3 8 11 25 9 -14

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları