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Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 06.01.2021 13:30'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?

Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR HES KABLO KAYSERİSPOR
Yukatel Denizlispor Hes Kablo Kayserispor
0 1

Yukatel Denizlispor Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 13:30

Yukatel Denizlispor Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Burak Pakkan(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 76. Özer Özdemir, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 3. Muhammet Özkal, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 55. Burak Gümüştaş, 9. Hadı Sacko, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 77. Denıs Alıbec, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 26. İlhan Depe

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Gaziantep FK1687130173113
2Beşiktaş15101431193112
3Alanyaspor1693427123015
4Galatasaray1693428143014
5Fenerbahçe1592430202910
6Hatayspor158342217275
7Trabzonspor16655182023-2
8Konyaspor166462319224
9Fatih Karagümrük155642419215
10Yeni Malatyaspor16565212221-1
11Çaykur Rizespor15555212320-2
12Göztepe154742118193
13Sivasspor16475172019-3
14Kasımpaşa16547182619-8
15Antalyaspor16466152418-9
16Başakşehir FK15447212716-6
17Gençlerbirliği15447152416-9
18MKE Ankaragücü16439192515-6
19Denizlispor15348162613-10
20BB Erzurumspor16349162913-13
21Kayserispor1524992110-12

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları

05.01.2021Konyaspor4-3Galatasaray
05.01.2021Yeni Malatyaspor2-2Sivasspor
05.01.2021Gaziantep FK2-0MKE Ankaragücü
06.01.2021Trabzonspor Göztepe
06.01.2021Gençlerbirliği Hatayspor
06.01.2021Denizlispor0-1Kayserispor
06.01.2021Beşiktaş Çaykur Rizespor
06.01.2021Başakşehir FK BB Erzurumspor
06.01.2021Antalyaspor Fatih Karagümrük
07.01.2021Fenerbahçe Alanyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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