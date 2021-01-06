Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 17. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 06.01.2021 13:30'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:
|Yukatel Denizlispor
|Hes Kablo Kayserispor
|0
|1
Yukatel Denizlispor Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Denizli Atatürk Stadı - Denizli
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:30
Yukatel Denizlispor Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri
Ali Şansalan(hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Burak Pakkan(avar)
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor İlk 11
29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 76. Özer Özdemir, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 3. Muhammet Özkal, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 55. Burak Gümüştaş, 9. Hadı Sacko, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Sorumlu
Yalçın Koşukavak
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 77. Denıs Alıbec, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah, 96. Danıel Avramovskı
Yedekler
1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 26. İlhan Depe
Süper Lig 17. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Gaziantep FK
|16
|8
|7
|1
|30
|17
|31
|13
|2
|Beşiktaş
|15
|10
|1
|4
|31
|19
|31
|12
|3
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|4
|Galatasaray
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|30
|14
|5
|Fenerbahçe
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|29
|10
|6
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|27
|5
|7
|Trabzonspor
|16
|6
|5
|5
|18
|20
|23
|-2
|8
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|22
|4
|9
|Fatih Karagümrük
|15
|5
|6
|4
|24
|19
|21
|5
|10
|Yeni Malatyaspor
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|21
|-1
|11
|Çaykur Rizespor
|15
|5
|5
|5
|21
|23
|20
|-2
|12
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|13
|Sivasspor
|16
|4
|7
|5
|17
|20
|19
|-3
|14
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|18
|-9
|16
|Başakşehir FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|16
|-6
|17
|Gençlerbirliği
|15
|4
|4
|7
|15
|24
|16
|-9
|18
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|15
|-6
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|13
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|13
|-13
|21
|Kayserispor
|15
|2
|4
|9
|9
|21
|10
|-12
Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları
|05.01.2021
|Konyaspor
|4-3
|Galatasaray
|05.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-2
|Sivasspor
|05.01.2021
|Gaziantep FK
|2-0
|MKE Ankaragücü
|06.01.2021
|Trabzonspor
|Göztepe
|06.01.2021
|Gençlerbirliği
|Hatayspor
|06.01.2021
|Denizlispor
|0-1
|Kayserispor
|06.01.2021
|Beşiktaş
|Çaykur Rizespor
|06.01.2021
|Başakşehir FK
|BB Erzurumspor
|06.01.2021
|Antalyaspor
|Fatih Karagümrük
|07.01.2021
|Fenerbahçe
|Alanyaspor