Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 06.01.2021 13:30'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu? Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Yukatel Denizlispor Hes Kablo Kayserispor 0 1 Yukatel Denizlispor Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 13:30

Yukatel Denizlispor Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Burak Pakkan(avar)

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 76. Özer Özdemir, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 3. Muhammet Özkal, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 55. Burak Gümüştaş, 9. Hadı Sacko, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 77. Denıs Alıbec, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 7. Harrıson Nsımbukızaza Sema Manzala Tusungama, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 26. İlhan Depe

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Gaziantep FK 16 8 7 1 30 17 31 13 2 Beşiktaş 15 10 1 4 31 19 31 12 3 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 4 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 30 14 5 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 29 10 6 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 27 5 7 Trabzonspor 16 6 5 5 18 20 23 -2 8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 22 4 9 Fatih Karagümrük 15 5 6 4 24 19 21 5 10 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 21 -1 11 Çaykur Rizespor 15 5 5 5 21 23 20 -2 12 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 13 Sivasspor 16 4 7 5 17 20 19 -3 14 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 18 -9 16 Başakşehir FK 15 4 4 7 21 27 16 -6 17 Gençlerbirliği 15 4 4 7 15 24 16 -9 18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 15 -6 19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 13 -10 20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 13 -13 21 Kayserispor 15 2 4 9 9 21 10 -12

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları