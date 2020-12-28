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Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 15. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Mke Ankaragücü ile 27.12.2020 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR MKE ANKARAGÜCÜ
Yukatel Denizlispor Mke Ankaragücü
1 2

Yukatel Denizlispor Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.12.2020 16:00

Yukatel Denizlispor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Özgür Yankaya(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Atilla Karaoğlan(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Özgüç Türkalp(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

1. Hüseyin Altıntaş, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 10. Ismail Aissati, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 76. Özer Özdemir, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

29. Costel Fane Pantılımon, 99. Abdulkadir Sünger, 3. Muhammet Özkal, 11. Murıs Mesanovıc, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 9. Hadı Sacko, 65. Mert Sarıkuş, 20. Recep Niyaz, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 50. Zvonımır Sarlıja, 42. Idrız Voca, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 88. Endrı Çekıçı, 35. Danıel Lukasık, 11. Saba Lobjanıdze, 28. Joseph Paıntsıl, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 4. Erdi Dikmen, 19. Cebrail Karayel, 17. Ender Aygören, 89. Atila Turan, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 18. Şahverdi Çetin, 10. Orkan Çınar, 22. Torgeır Borven, 21. Berke Gürbüz

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 15. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray1492325102915
2Alanyaspor1583424122712
3Gaziantep FK1476127162711
4Fenerbahçe148242720267
5Beşiktaş138142619257
6Fatih Karagümrük145632317216
7Hatayspor13634141621-2
8Yeni Malatyaspor145541817201
9Trabzonspor15555161920-3
10Göztepe154742118193
11Kasımpaşa15546182319-5
12Konyaspor135351713184
13Çaykur Rizespor13535192118-2
14Sivasspor134541313170
15Antalyaspor14455151817-3
16Başakşehir FK14446212416-3
17MKE Ankaragücü14338162212-6
18Denizlispor14338142412-10
19Gençlerbirliği13337112112-10
20BB Erzurumspor15339152812-13
21Kayserispor1324771610-9

Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları

26.12.2020Trabzonspor0-2Galatasaray
26.12.2020Göztepe1-1Fatih Karagümrük
27.12.2020Yeni Malatyaspor1-3BB Erzurumspor
27.12.2020Gaziantep FK3-1Alanyaspor
27.12.2020Başakşehir FK2-2Kasımpaşa
27.12.2020Denizlispor1-2MKE Ankaragücü
28.12.2020Beşiktaş Sivasspor
28.12.2020Gençlerbirliği Kayserispor
28.12.2020Antalyaspor Hatayspor
28.12.2020Konyaspor Çaykur Rizespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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