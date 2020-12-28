Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 15. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Mke Ankaragücü ile 27.12.2020 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
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Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü maç sonucu:
|Yukatel Denizlispor
|Mke Ankaragücü
|1
|2
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Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Denizli Atatürk Stadı - Denizli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.12.2020 16:00
Yukatel Denizlispor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri
Özgür Yankaya(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Atilla Karaoğlan(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Özgüç Türkalp(avar)
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor İlk 11
1. Hüseyin Altıntaş, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 10. Ismail Aissati, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 76. Özer Özdemir, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
29. Costel Fane Pantılımon, 99. Abdulkadir Sünger, 3. Muhammet Özkal, 11. Murıs Mesanovıc, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 9. Hadı Sacko, 65. Mert Sarıkuş, 20. Recep Niyaz, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Sorumlu
Yalçın Koşukavak
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Mke Ankaragücü İlk 11
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 50. Zvonımır Sarlıja, 42. Idrız Voca, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 88. Endrı Çekıçı, 35. Danıel Lukasık, 11. Saba Lobjanıdze, 28. Joseph Paıntsıl, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı
Yedekler
1. Korcan Çelikay, 4. Erdi Dikmen, 19. Cebrail Karayel, 17. Ender Aygören, 89. Atila Turan, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 18. Şahverdi Çetin, 10. Orkan Çınar, 22. Torgeır Borven, 21. Berke Gürbüz
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 15. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|14
|9
|2
|3
|25
|10
|29
|15
|2
|Alanyaspor
|15
|8
|3
|4
|24
|12
|27
|12
|3
|Gaziantep FK
|14
|7
|6
|1
|27
|16
|27
|11
|4
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|5
|Beşiktaş
|13
|8
|1
|4
|26
|19
|25
|7
|6
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|7
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|8
|Yeni Malatyaspor
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|20
|1
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|-3
|10
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|11
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|12
|Konyaspor
|13
|5
|3
|5
|17
|13
|18
|4
|13
|Çaykur Rizespor
|13
|5
|3
|5
|19
|21
|18
|-2
|14
|Sivasspor
|13
|4
|5
|4
|13
|13
|17
|0
|15
|Antalyaspor
|14
|4
|5
|5
|15
|18
|17
|-3
|16
|Başakşehir FK
|14
|4
|4
|6
|21
|24
|16
|-3
|17
|MKE Ankaragücü
|14
|3
|3
|8
|16
|22
|12
|-6
|18
|Denizlispor
|14
|3
|3
|8
|14
|24
|12
|-10
|19
|Gençlerbirliği
|13
|3
|3
|7
|11
|21
|12
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|15
|3
|3
|9
|15
|28
|12
|-13
|21
|Kayserispor
|13
|2
|4
|7
|7
|16
|10
|-9
Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları
|26.12.2020
|Trabzonspor
|0-2
|Galatasaray
|26.12.2020
|Göztepe
|1-1
|Fatih Karagümrük
|27.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-3
|BB Erzurumspor
|27.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Alanyaspor
|27.12.2020
|Başakşehir FK
|2-2
|Kasımpaşa
|27.12.2020
|Denizlispor
|1-2
|MKE Ankaragücü
|28.12.2020
|Beşiktaş
|Sivasspor
|28.12.2020
|Gençlerbirliği
|Kayserispor
|28.12.2020
|Antalyaspor
|Hatayspor
|28.12.2020
|Konyaspor
|Çaykur Rizespor