Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 15. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Mke Ankaragücü ile 27.12.2020 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü maç sonucu: Yukatel Denizlispor Mke Ankaragücü 1 2 Yukatel Denizlispor Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın Yukatel Denizlispor, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.12.2020 16:00

Yukatel Denizlispor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Özgür Yankaya(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Atilla Karaoğlan(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Özgüç Türkalp(avar)

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

1. Hüseyin Altıntaş, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 10. Ismail Aissati, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 76. Özer Özdemir, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

29. Costel Fane Pantılımon, 99. Abdulkadir Sünger, 3. Muhammet Özkal, 11. Murıs Mesanovıc, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 9. Hadı Sacko, 65. Mert Sarıkuş, 20. Recep Niyaz, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 50. Zvonımır Sarlıja, 42. Idrız Voca, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 88. Endrı Çekıçı, 35. Danıel Lukasık, 11. Saba Lobjanıdze, 28. Joseph Paıntsıl, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 4. Erdi Dikmen, 19. Cebrail Karayel, 17. Ender Aygören, 89. Atila Turan, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 18. Şahverdi Çetin, 10. Orkan Çınar, 22. Torgeır Borven, 21. Berke Gürbüz

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 15. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 29 15 2 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 27 12 3 Gaziantep FK 14 7 6 1 27 16 27 11 4 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 5 Beşiktaş 13 8 1 4 26 19 25 7 6 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 7 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 20 1 9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3 10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 11 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 12 Konyaspor 13 5 3 5 17 13 18 4 13 Çaykur Rizespor 13 5 3 5 19 21 18 -2 14 Sivasspor 13 4 5 4 13 13 17 0 15 Antalyaspor 14 4 5 5 15 18 17 -3 16 Başakşehir FK 14 4 4 6 21 24 16 -3 17 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 12 -6 18 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 12 -10 19 Gençlerbirliği 13 3 3 7 11 21 12 -10 20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 12 -13 21 Kayserispor 13 2 4 7 7 16 10 -9

Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları