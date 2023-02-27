Yuki Yamamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Yamamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Yamamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Yamamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Yamamoto 6 Kasım 1997 tarihinde ---, Shiga şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山本 悠樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Yamamoto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuki Yamamoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Yuki Yamamoto'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuki Yamamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuki Yamamoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuki Yamamoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Yamamoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Kwansei Gakuin

3 Eylül 2019 yılında Gamba Osaka

31 Ocak 2020 yılında Kwansei Gakuin

1 Şubat 2020 yılında Gamba Osaka

Yuki Yamamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Yamamoto şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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