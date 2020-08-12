Emeklilik tarihi yaklaşanlar şimdiden maaşlarını hesaplamaya başladı. Yüksek emekli maaşı bağlatmak için dilekçe verilmesi gerekiyor, peki dilekçe yılbaşından önce mi verilmeli sonra mı? Emekli aylığı artışlarının o sene içinde belirlenecek güncelleme katsayısından az ve ya çok olmasına bağlıdır.

Emeklilik planlanırken sen bir iki yıl düşünülmemeli. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden planlanma yapılmalı, böylece alınacak maaş artabilir. Çünkü maaş hesabında kazançların tamamına bakılıyor. İşte yüksek emekli maaşı almak için formüller...

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Askerlik yapan erkekler ve doğum yapan kadınlar için borçlanma hakkı var. Özellikle 2000 yılından önceki bir süreyi borçlanma imkanı varsa mutlaka bunu değerlendirin. Bütçeniz el veriyorsa tavandan borçlanın. Bu kapsamda borçlanma yapanların maaşlarında yüzde 70'e kadar artış oluyor.

Bu döneme ait çalışmalar değerlendirilirken sadece prim ve kazanç değil, yaş da aylığı etkiliyor.

Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen her bir yıl için emekli aylığı yüzde 1 artıyor . Kadınlar 60 yaşını doldurursa artış yüzde 10’a çıkıyor.

SON 3 BUÇUK YIL TAVANDAN BİLDİRİLMELİ

İster SSK’lı olun ister Bağkur'lu, son 3,5 yılda SGK’ya tavandan (22 bin 72 lira 50 kuruştan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı 15-20 lira artar.

3,5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 700-800 lira artış sağlamış olacaksınız.

EK İŞİN EMEKLİ MAAŞINA ETKİSİ

Ek işte çalışanlar genelde bilgi eksikliği nedeniyle sakıncalı olduğu ya da faydasının olmadığı gerekçesi ile ikinci işlerde sigortasız çalıştıklarına şahit oluyoruz.

Oysa birden fazla işte çalışanlar adına her iş yeri tarafından ödenen primler SGK prim matrahını artıracağından emekli aylığına olumlu katkı sunacaktır.

SORUMLULUĞUNDAKİ KİŞİLERİ BİLDİRİN

Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan ‘Tahsis Formu’ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine eş ve çocuk eklenmesi maaş hesaplanırken aylık bağlama oranına etki yapmaktadır.

HİZMET TESPİT DAVASI

İşyerinde sigortanız yapılmadıysa, ya da geç yapıldıysa veya kazancınız gerçek maaşınız üzerinden SGK’ya bildirilmediyse ‘hizmet tespit davası’ açma hakkınız var.

Bu yönde haksızlığa uğrayan çalışanlara daha düşük aylık bağlanıyor.

Emekli maaşını belirleyen en büyük etken aylık kazancınız. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına dikkat etmek gerekmektedir.

SSK BAĞKUR'DAN DAHA AVANTAJLI

SSK emeklilikte çoğu zaman daha avantajlı. Bu nedenle Bağkur'dan SSK'ya geçiliyor. 2000 öncesi kaydı olan Bağkur'luların SKK'ya geçmesi halinde emekli aylığı yüzde 15/20 daha yüksek bağlanıyor.