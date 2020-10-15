Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu: 2020 burs ve yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca öğrenci üniversite için hazırlıklarını sürdürürken KYK yurt ve burs başvuruları tarihinin açıklanması bekliyorlar. Yurtlarda kalıp yüz yüze eğitim sistemine mi , yoksa evdeler de kalıp online eğitim sitemine mi devam edilecek bu sorunun cevabını da bulmuş olacaklar. KYK yurt başvuruları için daha önce bir açıklamada bulunmuşlardı. Yapılan açıklamaya göre verilen tarih yaklaşıyor. KYK yurt ve burs başvuruları için merak edilen soruların cevabı...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili bakanlık tarafından yurt başvurularını kapsamında yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.



Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca ise burs ve kredi başvuruları tarihi hakkında henüz bir açıklama olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takibinde gerçekleşiyor. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmelerinin tamamlanmasından sonra başvuruların başlaması bekleniyor.