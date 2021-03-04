Yüksek riskli illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var?

1 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanı, gerçekleştirdikleri Kabine Toplantısı sonrası yeni Kontrollü Normalleşme Sürecine dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda uygulanmaya başlanan 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı, yayınlanan genelge ile belirli illerde kaldırıldı.

YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Vatandaşlar tarafından merakla beklenilen cevaplardan biri 20 yaş altının yüksek riskli illerde sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmadığı oldu. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükselerek saat 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri açıklandı.

HANGİ İLLERDE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde devam ediyor.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.