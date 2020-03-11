Yunan Büyükelçi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yunan Büyükelçi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve basın mensuplarının gözaltına alınmasına son verilmesi istendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.