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  3. Yunan Korgeneral çizgiyi aştı! Nikolaos Tamouridis köşe yazısında skandal ifadeler kullandı! Polis'te (İstanbul), Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak.

Yunan Korgeneral çizgiyi aştı! Nikolaos Tamouridis köşe yazısında skandal ifadeler kullandı! Polis'te (İstanbul), Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak.

Emekli Yunan Korgeneral Nikolaos Tamouridis köşe yazısında Türkiye ile ilgili skandal ifadelere yer verdi. Tamouridis, İstanbul ve Ayasofya'da çanların çalacağını söyleyerek, "Türkiye'nin derhal yerine getirmesi gerekenler" başlığıyla talepleri art arda sıraladı.

Yunan Korgeneral çizgiyi aştı! Nikolaos Tamouridis köşe yazısında skandal ifadeler kullandı! Polis'te (İstanbul), Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak.

Yunanistan'da emekli Kara Kuvvetleri Onursal Birinci Başkan Yardımcısı Korgeneral Nikolaos Tamouridis, 11 Şubat'ta Türkiye'ye karşı haddini aşan bir köşe yazısı yayınladı.

Tamouridis, İstanbul ve Ayasofya'da çanların çalacağını öne sürdü.

YUNAN KOMUTANDAN HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Yunan komutan Nikolaos Tamouridis'in,"Ülkeniz, Türkiye'nin derhal yerine getirmesi gerekenler" başlıklı yazısından öne çıkan detaylar şöyle;

-Ege'de ve Doğu Akdeniz'de her türlü iddia fikrini unutun, Deniz Hukuku ve hava sahasına ilişkin uluslararası anlaşmalara saygı göstermek.

-Karasularımızın 12 deniz miline çıkarılması için uluslararası kabul edilemez savaş sebebini (casus belli) ortadan kaldırmak.

-Aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımak, askerlerini Kıbrıs'tan derhal geri çekmek ve Kıbrıs sorununun uluslararası kurallar ve BM kararları doğrultusunda adil bir şekilde çözümlenmesini kabul etmek.

Yunan Korgeneral çizgiyi aştı! Nikolaos Tamouridis köşe yazısında skandal ifadeler kullandı! Polis'te (İstanbul), Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak.

"SİNSİ OYUNLARI BIRAKIN"

-Hıristiyan ve Müslüman Yunanlıların barış içinde yaşadığı Trakya'daki (Batı) sinsi oyunları terk etmek.

-Patrikhane'nin Ekümenliğini bir an önce tanımak, Halki'deki (Heybeliada) Ruhban Okulu'nu açmak ve Rum diasporasından hukuka aykırı olarak elde ettiği her şeyi geri vermek.

-Ayasofya'yı Doğu Ortodoks Kilisesi'nin Kutsal Tapınak-sembolü olarak Ekümenik Patrikhane'ye vermek.

-İşlediği soykırımları, ayrıca topraklarında yaşayan ulusal, dini ve diğer azınlıkların haklarını tanımak.

Yunan Korgeneral çizgiyi aştı! Nikolaos Tamouridis köşe yazısında skandal ifadeler kullandı! Polis'te (İstanbul), Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak.

​​​​​​​"BİZİ KORKUTAMAZSIN!"

Bizi korkutamazsın. Çünkü Ordumuzun yeni Kolokotronides, Karaiskakides ve Nikitarades'leri var! İstediğiniz kadar uçak alın. Bizi korkutamazsın. Çünkü bizde dünyanın en iyi pilotları olan İkarus'un çocukları, Ege'nin ve Kıbrıs'ın korkusuz kartalları, gözlemcileri var! Silahlansanız bile. Tehdit etseniz bile. Bizden kat kat fazla olsanız bile.

Yunan Korgeneral çizgiyi aştı! Nikolaos Tamouridis köşe yazısında skandal ifadeler kullandı! Polis'te (İstanbul), Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak.​​​​​​​

"AYASOFYADA ÇANLAR YENİDEN ÇALACAK"

Çünkü küçük rakamlar ülkemizi hiçbir zaman korkutmadı. Çünkü gözlemciler tüm sınırlarımızın ötesinde ruhlarına güveniyorlar. Çünkü Osmanlı tehditleri asla cesaretimizi kırmadı. Çünkü cephaneliğimizde iki yenilmez nükleer silah var. Vatan- Yunanistan dediğimiz şeye sevgi ve Ortodoksluk dediğimiz şeye inanç! Çünkü ne yaparsanız yapın Vatanımıza ayak basmayacaksınız. Ve Polis'te (İstanbul), Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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