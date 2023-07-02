Yunan Medyasından skandal boğaz iddiası! ABD Teklif olarak sunacak!

Vilnius kentinde gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yunan Kathimerini gazetesi, ABD heyetinin Brüksel'e giderken İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili bir teklifte bulunduğunu iddia etti. Bu iddia, zirve öncesinde AB üye ülkelerinin liderlerinin göç sorunu gibi önemli konularda anlaşmaya varamamış olmasının gölgesinde, Türkiye'yi hedef alan bir haber olarak dikkat çekti.

Yunan isim önerisi

Yunan Kathimerini gazetesi, ABD heyetinin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarıyla ilgili çarpıcı bir "uzlaşı" teklifi sunduğunu iddia etti. Habere göre, ABD heyeti, NATO'nun bölgesel planlarında karışıklığı gidermek amacıyla boğazların isimlerinin değiştirilmesini öngören bir teklif ortaya koydu. Bu teklife göre Türkiye, boğazlar için "Türk Boğazları" ismini kullanabilecek, diğer ülkeler ise Türk Boğazları tabirinin yanı sıra Montrö Sözleşmesi'nde yer aldığı şekliyle (Bosphorus ve Dardanelles) adlandırma yapabilecekti.

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Ankara'dan tavır net

Ankara'nın bu öneriye şiddetle karşı çıktığı ve Yunanistan'ın da iki farklı isim kullanma önerisine şüphelerle yaklaştığı ifade edildi. Ayrıca, haberde ABD'nin Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin adının haritada değiştirilerek koordinatlarla tarif edilmesi önerisine de yer verildi. Bu önerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne atıfta bulunmadan koordinatlarla tarif edilmesi amacı taşıdığı belirtildi.