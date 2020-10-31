Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Can kaybı artıyorAtaşehir'de patlama!Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı: Papazı vurup kaçtıİkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nasıl? Son durumu ne?Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber: Yoğun bakıma alındı!31 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Hasta sayısı kaç oldu?Amatör lig maçları ne zaman başlayacak? Amatör maçları tarihi belli oldu mu?TFF duyurdu: Amatör liglerin ne zaman başlayacağı belli oldu!Adana Demirspor’un altyapı antrenörü Songül Paksoy hayatını kaybettiSağlık Bakanı Koca, depremde son bilançoyu açıkladı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı: Papazı vurup kaçtı

Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı: Papazı vurup kaçtı

Fransa'nın Lyon kentinde gerçekleştirilen saldırıda, Yunan Ortodoks kilisesinin papazını vuran saldırgan kaçtı.

Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı: Papazı vurup kaçtı

Fransa'nın Lyon kentinde Yunan Ortodoks Kilisesi'nde saldırı düzenlendi.

Polis kaynaklarına göre ülkenin güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendi.

Saldırganın av tüfeğiyle papazı kiliseyi kapatırken vurduğu ve sonra firar ettiği öğrenildi.

Çok sayıda polisin sevk edildiği kilise ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT