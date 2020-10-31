Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı: Papazı vurup kaçtı
Fransa'nın Lyon kentinde gerçekleştirilen saldırıda, Yunan Ortodoks kilisesinin papazını vuran saldırgan kaçtı.
Fransa'nın Lyon kentinde Yunan Ortodoks Kilisesi'nde saldırı düzenlendi.
Polis kaynaklarına göre ülkenin güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendi.
Saldırganın av tüfeğiyle papazı kiliseyi kapatırken vurduğu ve sonra firar ettiği öğrenildi.
Çok sayıda polisin sevk edildiği kilise ve çevresi güvenlik çemberine alındı.