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Yunan vekil, kürsüye çıkınca ülkesi için acı gerçekleri itiraf etti: Türkiye'ye karşı kaybetmeye mahkumuz

Yunanistan Komünist Partisi Milletvekili Thanasis Pafilis, mecliste yaptığı konuşmada, NATO'nun ülkenin ulusal çıkarlarını korumak yerine baltaladığını ifade etti. Türkiye hakkında konuşan Pafilis, ülkesi için acı bir gerçeği itiraf ederek," Türkiye'ye karşı kaybetmeye mahkumuz" dedi.

Yunanistan parlamentosunda kürsüye çıkan Yunanistan Komünist Partisi Milletvekili Thanasis Pafilis, Türkiye ve NATO hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Hükümeti NATO ve Türkiye politikası konusunda eleştiren Thanasis Pafilis, Yeni Akit'in haberine göre,"  Bana NATO'ya 'hayır bunu kabul etmiyoruz, veto ediyoruz' dediğiniz tek bir şey söyleyin" dedi.

Yunan vekil, kürsüye çıkınca ülkesi için acı gerçekleri itiraf etti: Türkiye'ye karşı kaybetmeye mahkumuz

"NE ZAMAN YARDIM ETTİLER?"

"NATO Türkiye'ye karşı bize yardım ediyor diyorsunuz gerçekten ne zaman bize yardım ettiler?" diye soran Pafilis, Türkiye'nin NATO'da Yunanistan' ile aynı ittifak içinde yer almasına karşın  tehdit ettiğini belirterek, NATO'nun ise bu duruma sessiz kaldığını iddia etti.

Yunan vekil, kürsüye çıkınca ülkesi için acı gerçekleri itiraf etti: Türkiye'ye karşı kaybetmeye mahkumuz

"BİZ NASIL BİR ÜLKEYİZ?"

Pafilis şu ifadeleri kullandı:

 "NATO bizim ulusal çıkarlarımızı korumuyor aksine onları baltalıyor. Sahip olduğumuz silah sistemlerini her an kapatabilirler. Biz nasıl bir ülkeyiz? Amerikalılar isterse bizi binlerce yönden engellerler ve bunu yapabilirler ki bunu tarihte onlarca ülkeye yaptılar. Türkiye'ye karşı kaybetmeye mahkumuz" 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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