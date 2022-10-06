Yunanistan açıklarında tekne faciası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var Yunanistan'ın Midilli ve Çuha Adası açıklarında iki göçmen teknesi battı. Göçmen teknelerinin batması sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Melahat Ersoy Ekonomi & Dünya Haberleri Editör