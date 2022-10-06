Yunanistan açıklarında tekne faciası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Yunanistan'da göçmenleri taşıyan iki tekne Midilli Adası açıklarında battı.
15 KİŞİ CAN VERDİ
Yunanistan Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, içinde 40 göçmenin bulunduğu teknenin Midilli adası yakınlarında batması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kurtarıldığı açıklandı.
30 GÖÇMEN KURTARILDI
Çuha Adası yakınlarında da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan yelkenli bir tekne kayalara çarparak battı. Teknenin adanın doğusundaki Diakofti köyü limanı açıklarında kayalara çarpması sonucu 30 kişi kurtarıldı.
Yaşanan feci kazanın meydana geldiği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.