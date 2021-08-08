Yunanistan, göçmeleri ıssız adada ölüme terk etti! O anlar görüntülere yansıdı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin güney ve batısındaki orman yangınlarını tespitle görevli İHA'ların, Yunanistan sahil güvenliğine ait LS-134 botunun Kaş'ın güneyindeki Türkiye'ye ait Başak Adası'na yaklaştığını tespit ettiğini açıkladı.

Takip sonucu Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun içindeki düzensiz göçmenleri, Türkiye sınırlarında bulunan ancak üzerinde yaşamın olmadığı Başak Adası'na bıraktığı belirlendi.

GÖÇMENLER KURTARILDI

Yaşananlar görüntülenirken bölgeye hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait ekipler yönlendirildi ve adada ölüme terk edilen göçmenler kurtarılarak Türkiye'ye getirildi.

"KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE UYGUN DEĞİL"

Bakanlık, Yunanistan'ın göçmenleri yaşam olmayan bir adaya bırakarak onları doğrudan ölüme terk ettiğini ifade etti. Yunanistan'a ait unsurların Ege'de göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarının ilk defa olmadığını da dile getiren kaynaklar, Türkiye'nin orman yangınları ile mücadele içerisinde olduğu bir dönemde Yunanistan'ın söz konusu uygulamalarının uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını da bildirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BİLDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı durumu sosyal medya adresinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada:

"Ülkemizde devam eden yangınları tespit için görev yapan Deniz Kuvvetlerimize ait İHA’lar, Yunanistan’a ait LS-134 botunun Kaş’ın güneyindeki Başak Adamıza yaklaştığını tespit etti. Yapılan takipte Yunan botunun bir grup düzensiz göçmeni Başak Adası’na bıraktığı tespit edildi. Yunan botu tarafından yaşam olmayan Başak Adası’nda ölüme terk edilen göçmenler hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek kurtarıldı." denildi.