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  3. Yunanistan Tiger Meet tatbikatı metninde Türkiye'yi hedef aldı! Türkiye restini yapıp tatbikattan çekildi

Yunanistan Tiger Meet tatbikatı metninde Türkiye'yi hedef aldı! Türkiye restini yapıp tatbikattan çekildi

Son dakika... Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Tiger Meet tatbikatının teknik metnini hazırlayan Yunanistan'ın söz konusu belgede Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullanması sonrası Hava Kuvvetleri tatbikattan çekilme kararı aldı.

Yunanistan Tiger Meet tatbikatı metninde Türkiye'yi hedef aldı! Türkiye restini yapıp tatbikattan çekildi

Çağrı adı Tiger (Kaplan) olan filolar arasındaki dayanışmanın öne çıkarılması için her yıl farklı ülkede yapılan "Tiger Meet" adı altındaki tatbikatta Yunanistan provokasyona girişti. 

Bu yıl 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan tatbikat öncesi faaliyetlerin nasıl yapılacağına yönelik Yunan tarafından kaleme alınan söz konusu belgede Türkiye'yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yapıldığı tespit edildi.

Yunanistan Tiger Meet tatbikatı metninde Türkiye'yi hedef aldı! Türkiye restini yapıp tatbikattan çekildi

TÜRKİYE İFADELERİN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİ

Bunun üzerine kasıtlı ifadeler sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçerek uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istedi.

YUNAN TARAFI KABUL ETMEDİ, TÜRKİYE ÇEKİLDİ

Türkiye'nin ısrarlı talepleri Yunanistan tarafından kabul edilmedi. Yunanistan’ın, Tiger Meet faaliyetini politik çıkarları doğrultusunda manipüle ettiği gerekçesiyle tatbikata katılmama kararı alındı.

Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının tatbikata katılmamasına yönelik 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Yunanistan Tiger Meet tatbikatı metninde Türkiye'yi hedef aldı! Türkiye restini yapıp tatbikattan çekildi

BALIKESİR'DEKİ FİLO KATILACAKTI 

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu tatbikata Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu kaplan çağrı adlı 192. Filo unsurlarının da katılması planlanmıştı. 

GÜVENLİK KAYNAKLARI: YUNANİSTAN TATBİKATI MENFAATLERİNE KARŞI KULLANMAYA ÇALIŞTI

Güvenlik kaynaklarından konuya ilişkin yapılan açıklamada," Türkiye’nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen, komşusunun ülkesindeki bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemeyen Yunanistan tatbikatın, hem dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırmış, hem de Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalışmıştır" ifadelerine yer verildi. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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