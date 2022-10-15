Yunanistan yaptığı zulümleri Türkiye'ye yıkmaya çalıştı! O paylaşıma İsmail Çataklıdan yanıt gecikmedi: "Biraz medeni olun"

İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi'nin sosyal medyada göçmenleri paylaşıp Türkiye'ye yönelik yazdığı sözlere karşı tepki gösterdi.

YAYINLAMA
Google News
Yunanistan yaptığı zulümleri Türkiye'ye yıkmaya çalıştı! O paylaşıma İsmail Çataklıdan yanıt gecikmedi: "Biraz medeni olun"

Göçmenlere karşı yaptığı zulüm ile sık sık gündem gelen Yunanistan yeni bir skandala daha imza attı. Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi iki ülke arasında iplerin daha de gerilmesine neden olurken İçişleri Bakanı İsmail Çataklı'dan tepki gecikmedi.

Yunanistan yaptığı zulümleri Türkiye'ye yıkmaya çalıştı! O paylaşıma İsmail Çataklıdan yanıt gecikmedi: Biraz medeni olun

TÜRKİYE'NİN ADINI KARALAMAYA ÇALIŞTI

Göçmenlere çeşitli işkenceleri yapan, Türk sularına itmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen Yunanistan şimdi de kendi yaptığı çirkinliği Türkiye'ye yamamaya çalıştı. Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi sosyal medya hesabından çıplak bir şekilde çekilmiş göçmenleri fotoğrafını paylaşarak "Türkiye'nin sınırda kurtardığımız 92 göçmene karşı tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve nihayet Avrupa Birliği ile sınırlarını korumasını bekliyoruz." yazdı.

Yunanistan yaptığı zulümleri Türkiye'ye yıkmaya çalıştı! O paylaşıma İsmail Çataklıdan yanıt gecikmedi: Biraz medeni olun

TEPKİ GECİKMEDİ

Yunan bakanın yaptığı skandal paylaşıma İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı söz konusu paylaşıma "Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun!" şeklinde tepki gösterdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Fikirtepe'de rezidansta yangın! Saatler sonra kontrol altına alındı!
İstanbul Fikirtepe'de rezidansta yangın! Saatler sonra kontrol altına alındı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çam ve Sakura Hastanesi'ne ziyarette bulundu! Yaralı işçilerin son durumunu paylaştı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çam ve Sakura Hastanesi'ne ziyarette bulundu! Yaralı işçilerin son durumunu paylaştı!
Fatih Erbakan altılı masayı yerden yere vurdu: "7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar altı aydan beri"
Fatih Erbakan altılı masayı yerden yere vurdu: "7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar altı aydan beri"
Bartın'da hayatını kaybeden işçisinin babası yürekleri dağladı! "Askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu"
Bartın'da hayatını kaybeden işçisinin babası yürekleri dağladı! "Askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu"
Son Haberler
Yunanistan yaptığı zulümleri Türkiye'ye yıkmaya çalıştı! O paylaşıma İsmail Çataklıdan yanıt gecikmedi: "Biraz medeni olun"
Yunanistan yaptığı zulümleri Türkiye'ye yıkmaya çalıştı! O paylaşıma İsmail Çataklıdan yanıt gecikmedi: "Biraz medeni olun"
15 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 15 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
15 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 15 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Sosyal medya Erzincan'daki düğünü konuşuyor! Milyonlarca liralık altınları cam kutularla salona getirdiler!
Sosyal medya Erzincan'daki düğünü konuşuyor! Milyonlarca liralık altınları cam kutularla salona getirdiler!
Bakan Derya Yanık duyurdu! Evde bakım ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı!
Bakan Derya Yanık duyurdu! Evde bakım ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı!
Gaziantep'te başarılı operasyon: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı, mahkemede tutuklandı
Gaziantep'te başarılı operasyon: Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı, mahkemede tutuklandı
Türkiye'den kalkan uçak İngiltere'de başka bir havalimanına indirildi! Savaş uçakları eşlik etti
Türkiye'den kalkan uçak İngiltere'de başka bir havalimanına indirildi! Savaş uçakları eşlik etti
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar
Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar
41 canın kaybedildiği maden ocağının sahibi ortaya çıktı! Pandora Belgeleri'nde adı geçiyormuş!
41 canın kaybedildiği maden ocağının sahibi ortaya çıktı! Pandora Belgeleri'nde adı geçiyormuş!
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB yönetimine sordu: 3 yılda açılan fabrika neden ekmek üretmiyor?
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB yönetimine sordu: 3 yılda açılan fabrika neden ekmek üretmiyor?
Yorumlananlar
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"