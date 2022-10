Yunanistan yaptığı zulümleri Türkiye'ye yıkmaya çalıştı! O paylaşıma İsmail Çataklıdan yanıt gecikmedi: "Biraz medeni olun"

Göçmenlere karşı yaptığı zulüm ile sık sık gündem gelen Yunanistan yeni bir skandala daha imza attı. Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi iki ülke arasında iplerin daha de gerilmesine neden olurken İçişleri Bakanı İsmail Çataklı'dan tepki gecikmedi.

Göçmenlere çeşitli işkenceleri yapan, Türk sularına itmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen Yunanistan şimdi de kendi yaptığı çirkinliği Türkiye'ye yamamaya çalıştı. Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi sosyal medya hesabından çıplak bir şekilde çekilmiş göçmenleri fotoğrafını paylaşarak "Türkiye'nin sınırda kurtardığımız 92 göçmene karşı tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve nihayet Avrupa Birliği ile sınırlarını korumasını bekliyoruz." yazdı.

Yunan bakanın yaptığı skandal paylaşıma İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı söz konusu paylaşıma "Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun!" şeklinde tepki gösterdi.

As you couldn’t find one single case of human rights violation by ??, you just seek to expose image of your cruelty you’ve inflicted as if ??’s done!

Spend your time to obey human rights, not for manipulations & dishonesty!

C’mon, it’s not big deal; just be little bit civilised! https://t.co/Wu45kEN8tQ