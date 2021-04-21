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  3. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 eski asker tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 eski asker tutuklandı

 Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 eski asker tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, terör örgütü üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 FETÖ zanlısını, düzenlenen operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski askerler M.G, B.K, K.K. ve A.U, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 eski asker tutuklandı

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