Yunanistan'da aşı karşıtı protestocular ile polis arasında çatışma çıktı!PSV - Galatasaray maçında yayın gitti | Sosyal medyada alay konusu olduSinan Akçıl'ın sahnesinde, eşi Burcu Kıratlı dans şovu yaptıÇılgın Sayısal Loto sonuçları 21 Temmuz 2021 Çarşamba | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021Kahramanmaraş'ta iki araç birbiriyle çarpıştı! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da iğrenç olay! Öğretmeniyle cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti!PSV - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Kurbanlığın peşinden gidiyorum dedi | Üniversiteli Onur'dan bir daha haber alınamadı!Kuyumcular ne zaman açılacak 2021? Kuyumcular Kurban Bayramı boyunca kapalı mı ? Bayramın kaçıncı günü açık?21 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Yunanistan'da aşı karşıtı protestocular ile polis arasında çatışma çıktı!

Yunanistan'da aşı karşıtı protestocular ile polis arasında çatışma çıktı!

Yunanistan’da hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıyı zorunlu hale getirme kararı aldı. Hükümetin bu kararına itiraz eden aşı karşıtları ile polis arasında çatışma çıktı.

Yunanistan'da aşı karşıtı protestocular ile polis arasında çatışma çıktı!

Yunanistan'ın başkenti Atina’da şehir merkezindeki Sintagma Meydanında toplanan yüzlerce kişi hükümetin zorunlu aşılama programını protesto etti.

Birçok papazın katıldığı protestoda Yunan bayrakları, büyük boyda haç ve ikonlar taşıyan göstericilere polis tarafından uyarı yapıldı. Bu uyarılara emniyet güçlerine taş ve su şişeleri fırlatarak karşılık verilmesi üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale etti.

 

GRUPLAR ARASINDA DA ARBEDE ÇIKTI

Öte yandan, Atina Üniversitesi önünde toplanan bir grup aşı karşıtı göstericiye tepki gösteren solcu grup arasında da kısa süreli bir arbede yaşandı. Grupların birbirilerine taş ve sopalarla saldırdığı olayda bir kişi yaralandı. Polis olaya karıştığı ifade edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkenin ikinci büyük kenti olan Selanik’te de aşı karşıtları protesto eylemi düzenledi.

Selanik Limanı’ndaki Beyaz Kule önünde toplanarak şehir merkezine yürüyen göstericiler, Yunan bayrakları ve "Zorunlu aşılamaya hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Yunanistan'da aşı karşıtı protestocular ile polis arasında çatışma çıktı!

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMALAR GETİRİLMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül’den itibaren kamudaki sağlık çalışanlarına ve huzurevi personeline Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirileceğini bildirmişti.

Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan Kovid-19 aşı sertifikasının Yunanistan’da da uygulanmaya başlanacağını açıklayan Başbakan Miçotakis; tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz’dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceğini ifade etmişti.

Yunanistan'da aşı karşıtı protestocular ile polis arasında çatışma çıktı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT