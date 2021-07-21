Yunanistan'da aşı karşıtı protestocular ile polis arasında çatışma çıktı!

Yunanistan'ın başkenti Atina’da şehir merkezindeki Sintagma Meydanında toplanan yüzlerce kişi hükümetin zorunlu aşılama programını protesto etti.

Birçok papazın katıldığı protestoda Yunan bayrakları, büyük boyda haç ve ikonlar taşıyan göstericilere polis tarafından uyarı yapıldı. Bu uyarılara emniyet güçlerine taş ve su şişeleri fırlatarak karşılık verilmesi üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale etti.

GRUPLAR ARASINDA DA ARBEDE ÇIKTI

Öte yandan, Atina Üniversitesi önünde toplanan bir grup aşı karşıtı göstericiye tepki gösteren solcu grup arasında da kısa süreli bir arbede yaşandı. Grupların birbirilerine taş ve sopalarla saldırdığı olayda bir kişi yaralandı. Polis olaya karıştığı ifade edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkenin ikinci büyük kenti olan Selanik’te de aşı karşıtları protesto eylemi düzenledi.

Selanik Limanı’ndaki Beyaz Kule önünde toplanarak şehir merkezine yürüyen göstericiler, Yunan bayrakları ve "Zorunlu aşılamaya hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMALAR GETİRİLMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül’den itibaren kamudaki sağlık çalışanlarına ve huzurevi personeline Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirileceğini bildirmişti.

Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan Kovid-19 aşı sertifikasının Yunanistan’da da uygulanmaya başlanacağını açıklayan Başbakan Miçotakis; tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz’dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceğini ifade etmişti.