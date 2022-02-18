Yunanistan'da gemi yangını felaketi! 290 yolcu arasında 24 Türk vatandaşı da vardı! Son durum belli oldu

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yola çıkan feribotta bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktı. AMNA'nın haberine göre, 237 yolcu ve mürettebattan 51 kişinin bulunduğu feribottan 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürüldü.

Yangının ardından İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucunda Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürülen yolcuların kimlik tespit ve sayım çalışmaları başlatılmıştı. Yangında hafif şekilde yaralanan 3 kişi ise Kerkira Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

TÜRK VATANDAŞLARIN DURUMU BELLİ OLDU

İçerisinde Türk vatandaşlarının da olduğu gemi hakkında bilgi veren diplomatik kaynaklar, gemideki 24 Türk vatandaşından hayatını kaybeden veya yaralanan herhangi bir kimse bulunmadığını ifade etti.

GEMİDE 290 YOLCU VARDI

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre ise yangın çıkan İtalyan bayraklı feribotun garaj bölümünde 2 kişi mahsur kaldı. Bu kişiler için 3 helikopterin de katıldığı kurtarma çalışması devam ediyor.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki toplam 290 yolcu ve mürettebattan 21'inin Yunan vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

FERİBOT, ARNAVUTLUK SULARINA SÜRÜKLENDİ

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, feribotun Arnavutluk sularına doğru sürüklendiği bildirildi.

Açıklamada, İtalya Sahil Güvenliğine ait "ATR42" model devriye uçağının da geminin bulunduğu bölgede uçuş yaptığı belirtildi.

Yunan devlet televizyonunun ERT muhabiri, feribottan kurtarılanlar arasında Türk yolcuların da bulunduğunu belirtmişti.