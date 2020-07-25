Yunanistan'da skandal görüntüler! Türk bayrağını yaktılar!

Türkiye'de Danıştay kararı ile müzeden camii'ye çevrilen Ayasofya için Yunanistan'da gösterilen tepkiler sınırını aştı. 24 Temmuz'da kılınan ilk namazın ardından Selanik kentinde aşırı sağcı bir grup Türk bayrağı yakarak tepki gösterdi.

Selanik metropoliti Anthimos’un çağrısı üzerine, dün akşam saatlerinde Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik’teki Agia Sofia kilisesinin avlusunda toplanan “Kutsal Bölük” isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericiler, Türk bayrağını ateşe verdi.

Selanik metropoliti Anthimos’un çağrısı üzerine, dün akşam saatlerinde Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik’teki Agia Sofia kilisesinin avlusunda toplanan “Kutsal Bölük” isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericiler, Türk bayrağını ateşe verdi.

Konsolosluğun önünde slogan atmaya devam eden ve Yunan milli marşını söyleyen göstericiler burada bir Türk bayrağı daha yaktı.

DİŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA

Dişişleri Bakanlığı, Selanik'te yakılan Türk bayrağı için sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’ın tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Yunan hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz” ifadeleri yer aldı.